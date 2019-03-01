وفاة أكبر لاجئة في العالم عن عمر ناهز 112 عامًا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، وفاة ليلى صالح أكبر لاجئة في العالم، في اليونان، عن عمر ناهز 112 عاما.

وتوفيت ليلى قبل أن تكحل عينيها برؤية حفيدتها في ألمانيا.

وانتقلت ليلى إلى تركيا ومنها إلى اليونان برفقة أفراد من عائلتها في عام 2017.

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