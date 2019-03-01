أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، وفاة ليلى صالح أكبر لاجئة في العالم، في اليونان، عن عمر ناهز 112 عاما.
وتوفيت ليلى قبل أن تكحل عينيها برؤية حفيدتها في ألمانيا.
وانتقلت ليلى إلى تركيا ومنها إلى اليونان برفقة أفراد من عائلتها في عام 2017.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- اللاجئون "الروهينغا" يتعرضون للإجبار على تجارة "البغاء"
- أجمل شرطية في ألمانيا تواصل دفع ثمن شهرتها
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أكبر لاجئة في العالم عن عمر ناهز 112 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.