شاهد فى دقيقة.. فوائد التمارين الرياضية للصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمارين الرياضية تعزز صحة الجسم والعضلات وتساعد على التركيز وتنمى الذاكرة، وحسب موقع kidshealth فإن فوائد التمارين الرياضية هى: ـ الحفاظ على صحة العضلات والمفاصل. Advertisements ـ الحد من الإصابة بالكسور والالتهابات وهشاشة العظام. ـ تعزيز الذاكرة والتركيز والنشاط والحيوية طوال اليوم. ـ الحفاظ على الوزن وخطر الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون. ـ الابتعاد عن التدخين والحد من خطر الإصابة بالسرطان. ـ تقلل التوتر والقلق وتساعد على الشعور بالسعادة وتحسين المزاج العام.

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