شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاكل لبان كثير.. احذر.. قد تتعرض لانسداد الأمعاء عند ابتلاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتلاع العلكة من أكثر الأمور شيوعا بين الأطفال بشكل كبير، وقد تعتقد الأمهات أنها تلتصق بجدار المعدة فترة طويلة، مما يجعنا نوضح حقيقة الأمر وأضرار ابتلاعها فى التقرير التالى:

اللبان غير قابل للهضم

فى بداية صناعتها كانت العلكة مصنوعة من الشيكولاتة من مادة صمغ لاتكس من شجرة السابوديلا، بعدها وجد أشياء أخرى يمكن صنعها مثل شمع البارافين، بعدها تم صنع اللبان من مطاط صناعى لا يتكسر على الإطلاق مع المضغ .

عادة عند ابتلاع الطعام يتحلل أثناء سيره عبر الجهاز الهضمي ، ولهذا يكون المريء أكثر قوة من الأمعاء الدقيقة، لان المريء لا يمتص أي شيء، فهو مجرد أنبوب لحمل الطعام إلى المعدة، ولكن اللبان هو مادة غير قابلة للهضم ولن تتحل داخل الأمعاء، ويمكن أن يؤدي وجود العلكة إلى التسبب فى ألم بالمعدة.

في مقال نشر في مجلة طب الأطفال عام 1998 وفقا لتقرير موقع " verywellhealth" قدم أطباء الأطفال 3 حالات من الأطفال الذين ابتلعوا العلكة قد عانوا من انسداد الأمعاء، بل وتسببت العلكة فى حالة طفلة منهم فى تجميع 4 عملات معدنية داخل معدة الطفلة.



ابتلاع العلكة

تأثير تناول العلكة

قد تكون هناك تأثيرات سلبية أخرى للعلكة، فقد يؤدى مجرد مضغها إلى ابتلاع المزيد من اللعاب ، والمزيد من الهواء، مما قد يصيب الشخص بكثير من الانتفاخ وتكوين الغازات.

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من ناحية أخرى، هناك بعض التكهنات تقول أنه من الممكن أن تساعد مضغ العلكة بعد جراحة الأمعاء في التعافي من الشفاء، ولكن النتائج مختلطة ولم يجد الباحثين فائدة من أن مضغ العلكة بعد الجراحة آمن.

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