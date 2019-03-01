صحتك فى وصفة.. المريمية والروزمارى غسول طبيعى للشعر لعلاج الثعلبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثعلبة من الأمراض التى تسبب تساقط الشعر بشكل مفرط، وهو ما يؤثر على الحالة النفسية بشكل كبير، حيث يؤثر على مظهر الشعر، ويمكنك اللجوء للطبيعة لعمل غسول طبيعى للشعر وعلاج الثعلبة.. من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل المريمية والروزمارى وأعشاب أخرى كغسول طبيعى أو لوشن لعلاج شعرك من الثعلبة، بحسب ما نشر موقع "step to health".

وهناك أسباب عديدة لتساقط الشعر بشكل مفرط، وغالبًا ما تظهر هذه المشكلة بسبب: عوامل وراثية، الضغط العصبى، مشاكل نفسية، الشيخوخة، عدوى فروة الرأس، نقص التغذية، اضطرابات فى جهاز المناعة، عدم التوازن الهرموني.



الثعلبة

المريمية والروزمارى غسول طبيعى لعلاج الثعلبة

هذا الغسول يساعد في علاج التهاب الجلد الدهني ويقلل من تساقط الشعر، وهذا العلاج يعزز أيضا من قوة بصيلات الشعر ويعمل على القضاء على مشكلة تساقط الشعر.



المريمية

المكونات

1 ملعقة كبيرة من المريمية (10 جرام)

3 ملاعق صغيرة من زيت الروزمارى (21 مل)

ملعقة صغيرة من عشبة البلميط (7 جرام)

250 مل من الماء المقطر.

ملعقة صغيرة من نبات القراص (7 جرام)



زيت الروزمارى

الطريقة

-اخلط جميع المكونات حتى تحصل على خليط متجانس. ن

-نظرًا لأنك لن تستخدمه مرة واحدة، فقم بتخزين ما تبقى في حاوية زجاجية.

-قلب المكونات قبل استخدامها على شعرك.

-يجب عليك وضع هذا المستحضر ثلاث مرات في الأسبوع على شعر نظيف.

-اغسل شعرك بالشامبو قبل وضع الغسول ثم اشطفه بالماء.

- اغسل فروة رأسك بالغسول وقم بإزالته بالماء الدافئ.

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