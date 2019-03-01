علاج الم الاسنان فى المنزل ولدى الطبيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالنسبة لمعظم الأسباب الشائعة لألم الأسنان، فإن التشخيص الجيد مع العناية المناسبة بالأسنان، مثل تنظيف الأسنان باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، والخيط الطبى لتنظيف الأسنان ، والشطف بغسول فم مطهر ، والخضوع للفحوص الروتينية من قبل طبيب الأسنان ، يساعد على منع مشاكل الأسنان بصورة كبيرة.
يحدث ألم في الأسنان وفقا للموقع الطبى " webmd"، عندما تتهيج الأعصاب الموجودة على جذور الأسنان ، وتعد اصابة الأسنان أو تسوسها من أكثر الأسباب شيوعا لألم الأسنان.
ألم الأسنان
قد يحدث الألم أيضًا بعد خلع السن، ينشأ الألم أحيانًا من مناطق أخرى وينتقل إلى الفك، وبالتالي يبدو أنه ألم في الأسنان، وتشمل أكثر المناطق شيوعًا للألم مفصل الفك ، وألم الأذن ، والجيوب الأنفية .
يمكن للبكتيريا التي تنمو داخل الفم أن تسهم في أمراض اللثة وتسوس الأسنان ، وكلاهما يمكن أن يسبب الألم، ولكن في كثير من الأحيان ، لا يؤدى مرض اللثة إلى أي ألم.
أسباب ألم الأسنان
يحدث ألم الأسنان نتيجة التهاب الجزء المركزي من السن المسمى باللب، يحتوي اللب على نهايات عصبية شديدة الحساسية للألم، قد يحدث التهاب فى اللب بسبب تجاويف فى الأسنان أو عدوى بالأسنان أو التعرض لصدمة.
تختلف مدة الشعور بآلام الأسنان فقد يكون هناك ألم شديد للضغط ، أو للمشروبات الساخنة أو الباردة، وقد يستمر الألم لمدة تزيد عن 15 ثانية ، وكلما زادت منطقة الالتهاب يصبح الألم أكثر حدة ويمتد فترة أطول، و قد يصل إلى مناطق أخرى مثل الأذن ، أو الفك.
علاج ألم الأسنان
علاج ألم الاسنان في المنزل
يمكن استخدام أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لتسكين الألم.
تجنب الأطعمة الباردة أو الساخنة لأن تزيد من حدة الألم.
يمكن استخدام قطعة قطن بزيت القرنفل ووضعها مكان الألم.
علاج ألم الأسنان لدى الطبيب
علاج ألم الاسنان لدى الطبيب
في معظم الحالات، يشير آلام الأسنان أو ألم الفك إلى وجود مشكلة يجب أن يعتني بها طبيب الأسنان خاصة إذا صاحب الالم تورم أو حمى.
على حسب المشكلة يبدأ يقوم طبيب الأسنان فى حلها، وتتعدد الاختيارات وفقا لحالة كل شخص ما بين ، عمل حشوات، أو خلع السن المصاب بشدة، أو تنظيف الجير، أو علاج القناة الجذرية وتنظيف الأعصاب .
منع ألم الأسنان
كيفية منع ألم الأسنان
يمكن لمعظم الناس تجنب آلام الأسنان ومشاكل الأسنان الحادة من خلال العناية بالأسنان العادية مع اتابع الأتى:
- الحفاظ على اتباع نظام غذائي صحي: والابتعاد عم السكريات لأن البكتيريا تنمو على السكر المكرر والنشا بل ويلتصق على الأسنان .
- تنظيف الأسنان لإزالة بقايا الطعام: نظف أسنانك بعد تناول الطعام باستخدم فرشاة أسنان ناعمة مع معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.
- استخدام مطهر للفم: قم بشطف الفم يوميا مع غسول الفم مطهر للمساعدة في التخلص من البكتيريا التي تسبب البلاك ومرض اللثة في وقت مبكر.
- منع تسوس الأسنان بالفلورايد: الفلوريد فعال في منع تسوس الأسنان عند الأطفال. الفلوريد هو عنصر طبيعي ويوجد في العديد من إمدادات المياه والخضراوات، وفى بعض الحالات يمكن أن يصف طبيب أسنان أقراص الفلورايد أو مكملات الفلورايد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
- فحص أسنانك مرتين على الأقل في السنة: ويكون ذلك لدى طبيب متخصص لمساعدة على التنظيف العميق للأسنان ومنع أمراض اللثة.
- الحفاظ على نظافة أطقم الأسنان: لمنع أى مشاكل فى اللثة.
- الابتعاد عن التدخين: قد يسئ التدخين من حالة الأسنان واللثة.
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