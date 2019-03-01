7 عادات ما قبل النوم تتسبب في زيادة وزنك .. انتبهي

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حلم الرشاقة والجسم المثالي يراود الكثيرين من السيدات لكن تحقيقه يكون صعباً للغاية في بعض الأحيان، وذلك نظراً لبعض العادات الغذائية الليلية الخاطئة والتي يقوم بها الكثيرون.

فإذا كنت ممن يحلمون بالقوام المثالي فعليك تجنب 7 عادات ليلية خاطئة تساعد على اكتساب الوزن،

1 . الاكثار من مشاهدة التلفاز ليلاً تتسبب في زيادة وزنك

احد اسوء العادات التى يقوم بها الانسان هى امضاء الكثير من الوقت لمشاهدة التلفاز ليلاً او حتى نهاراً فذلك يؤدى الى زيادة الوزن خاصة فى مناطق الارداف والبطن والظهر فمجرد الجلوس وعدم الحركة لا يساعد على حرق الدهون كما انه يؤدى الى الشعور بالجوع المستمر وتناول المزيد من الطعام بسبب مشاهدة الاعلانات الترويجية للاطعمة المتنوعة.

2 . استخدام الطعام كوسيلة للراحة تتسبب في زيادة وزنك

بعد انتهاء يوم شاق من العمل يلجأ البعض الى تناول الطعام كوسيلة للاسترخاء والراحة للتفريغ عما يشعرون به من غضب وليس بسبب الشعور بالجوع وتلك الاطعمة غالباً ما تكون ذات سعرات حرارية مرتفعة مثل المعجنات او الحلويات او النشويات مثل المكرونة او الايس كريم او الشوكولاتة ونظراً لتأخر الوقت وقلة النشاط البدنى المبذول فإن تلك الاطعمة تتحول الى دهون متراكمة فى الجسم وتؤدى الى الاصابة بزيادة الوزن المفرطة.

3 . تناول وجبات دسمة فى وقت متأخر من الليل

احد اكثر الاسباب التى نؤدى الى زيادة الوزن والاصابة بالسمنة المفرطة هى جعل وجبة العشاء فى وقت متأخر فى الليل وان تكون تلك الوجبة تحتوى على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية وهناك من يظن ايضاً ان عدم تناول اى وجبة طوال النهار والقيام بتناول وجبة واحدة فى وقت متأخر ظناً منه ان ذلك يساعد على التخسيس فذلك غير صحيح على الاطلاق لان ذلك يساعد على تعطيل عملية حرق الدهون و قيام الجسم بتخزين سعرات تلك الوجبة المتناولة على شكل دهون.

4.الكافيين قبل النوم تتسبب في زيادة وزنك

إذا كنت من عشاق القهوة فننصحك بعدم تناولها مساءً بسبب مادة الكلوروجينيك التي يصعب هضمها وتكسيرها في المساء، كما أنك قد لا تشعرين بالنعاس مما يدفعك لتناول المزيد من الأطعمة.

5.السهر المطول يتسبب في زيادة وزنك

قد لا تدركين مدى التأثير السلبي لهذه العادة على الوزن، لكنك السهر المطول وعدم الحصول على قسط كاف من النوم يبطئ عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم مما يجعلها تتراكم في شكل دهون.

6.تناول السكريات تتسبب في زيادة وزنك

إذا كانت لديك عادة تناول الحلويات أو الفواكه في المساء، فننصحك بالتخلي عنها لأن الجسم لا يستطيع حرق السعرات الحرارية وتحويل السكر إلى طاقة أثناء النوم ما يؤدي تراكمها في شكل دهون.

7 . التفكير كثيراً قبل النوم تتسبب في زيادة وزنك

احد الاسباب التى تؤدى الى الشعور بالجوع العاطفى هو كثرة التفكير قبل النوم فى الامور التى يصعب حلها مثل مشاكل العمل او المشاكل التى يواجهها الفرد مع شريك الحياة او غيرها من المشاكل التى يعجز الانسان عن ايجاد حل لها فى الوقت الحالى مما يدفعه ذلك الى الشعور بالرغبة فى تناول الطعام بالرغم من عدم حاجته بالفعل الى تناول الطعام فى ذلك الوقت.

نصائح هامة لتجنب العادات الليلية التى تتسبب في زيادة وزنك

1 . يجب الحرص على تناول الطعام ببطئ لمدة لا تقل عن 20 دقيقة وذلك لان تلك هى المدة التى تستغرقها المعدة لارسال اشارة الشبع الى المخ ومضغ الطعام جيداً وعدم بلعه الا بعد تحوله الى سائل فى الفم حتى لا يؤدى الى الاصابة بالغازات اثناء النوم .

2 . بعد العودة من يوم شاق من العمل ينصح بأخذ حمام دافئ لان ذلك يساعد على الشعور بالإسترخاء وذلك بدلاً من تناول الاطعمة والحلويات ذات السعرات الحرارية المرتفة.

3 . ينصح بالامتناع عن السهر ليلاً ونيل قسط كافى من النوم لا يقل عن 8 ساعات.

4 . يجب الحرص على جعل وجبة العشاء لا تحتوى على اية اطعمة دسمة حيث يمكن ان تكوب بيضة مسلوقة مع شريحة توست دايت او سلطة فاكهة بدون سكر مع كوب من الزبادى منزوع الدسم.

5 . فى حالة عدم القدرة على النوم ينصح بتناول كوب من الحليب منزوع الدسم او كوب من الينسون الدافئ فذلك يساعد تهدئة الاعصاب ويساعد على التخلص من الارق.

6 . ينصح بغسل الاسنان مباشرة بعد الانتهاء من تناول وجبة العشاء فذلك بمثابة اشارة او تنبيه للمخ للشبع وانه حان الوقت للتوقف عن تناول الطعام.

7 . ينصح بالتوقف عن متابعة الانترنت او التلفاز قبل النوم بثلاث ساعات لتفادى تأثيرها السيئ على صحة الانسان.

8 . ينصح بتناول كوب من الشاى الاخضر مضاف اليها عصير نصف ليمونة فذلك يساعد على تحفيز عملية حرق الدهون اثناء النوم.

9 . عند التواجد فى اماكن التجمعات مع الاصدقاء او افراد الاسرة وفى حالة وجود اطعمة دسمة ذات سعرات حرارية مرتفعة كل ما عليك فعله هو الامساك بكوب من الماء وعدم تركه من يديك فذلك يمنع الاخرين من عرض الطعام عليك نظراً لوجود بالفعل مايشغل يدك وفمك بدلاً من البقاء صامتاً والنظر الى الطعام بتوتر مما يلفت نظر الاخرين اليك.