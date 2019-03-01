شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تتبول كثيرا.. تعرف على نصائح تجنبك المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني البعض من فرط فى نشاط المثانة، ويعاني خلالها المريض من كثرة عدد مرات التبول، لأن العدد المثالي اليومي للشخص الطبيعي حوالي 4 مرات، وهناك الكثير من المشكلات الصحية المسببة لكثرة التبول منها التقدم فى العمر لاصابة المثانة بالضعف، كذلك قد يكون السبب الإصابة ببعض الأمراض كمرض السكر.



تبول

ووفقا لتقرير نشره موقع care2 فإن هناك الكثير من النصائح الهامة والعادات الصحية التى تعزز من منع التبول الكثير الذى يصيب البعض، فإذا ما تجنب الشخص تناول الكثير من السوائل المدرة للبول مثل الشاي والقهوة ومشروب الطكاطم أو تناول الأطعمة المدرة للبول أيضا والتى منها الشيكولاتة والحمضيات والطعام الحار والمياه الغازية، فهذا التقليل وتجنب هذه النوعيات تساعد على تقليل حدة التبول.

ومن أفضل النصائح أيضا التى يقدمها التقرير تلك التى تتعلق بتعويد المثانة على الاحتفاظ بالبول لفترة أطول من المعتاد، من خلال التحمل ومحاولة تعويدها على هذا الأمر، ولكن هذه التمارين التى تعتمد على حبس البول لابد وأن يكون الطبيب المعالج لك موافقا عليها لإن حبس البول غير صحي ويحتاج لضوابط شديدة.



التبول

إنقاص وزنه والتخلص من السمنة من الممكن أن يفيد الشخص كثير التبول، خاصة أن السمنة تزيد من الحمل على عضلات الحوض والمثانة، ولذا فإن التمتع بوزن مثالي يعزز من تقليل التبول.