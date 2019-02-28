دواعي استعمال حبوب فاتلوس ” fatlos “

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يعاني الكثير من الناس من مشكلة الدهون الزائدة في الجسم والتي تسبب السمنة، الكثير لا يفضل استخدام الوصفات المنزلية للتخلص من الوزن الزائد لأن نتائجها لا تظهر سريعًا، لهذا يلجأ الكثير إلى تناول الأدوية التي تساعد في الوصول إلى هذا الغرض، لهذا سوف نستعرض لكم اليوم حبوب فاتلوس ودواعي الاستعمال.

حبوب فاتلوس

هي حبوب تعمل على التخلص من الوزن الزائد لدى الرجل والنساء على السواء لتساعدهم على التخلص من الوزن الزائد، هي من الحبوب الآمنة تمامًا في الاستخدام ولا تؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة للجسم.

دواعي استعمال حبوب فاتلوس

– تتكون هذه الحبوب من مجموعة من الأعشاب الصينية التقليدية التي تقوم بامتصاص الدهون من الجهاز الهضمي وتتخلص من هذه الدهون بشكل سريع خارج الجسم.

– هذا النوع من الحبوب لا يقوم فقط بإنقاص الوزن الزائد وإنما هو يخلص الجسم من الدهون الزائدة المتراكمة فيه.

– يركز هذا المنتج على فقد الدهون في منطقة الخصر والوسط والورك والذراعين لأنه يتخلص من طبقة الدهون السميكة الموجودة في هذه المناطق مما يعمل على إعادة نحت الجسم.

– حبوب فاتلوس لها أيضًا فوائد جمالية حيث أنها من الحبوب التي لها القدرة على الحفاظ على البشرة وجمالها وإخفاء العيوب من البشرة.

– بعد تناول هذه الحبوب يبدأ مفعولها ينتشر في الدم ويؤثر على العناصر الأساسية الموجودة في الجسم ويزيد من الشعور بالشبع من خلال الدم وضبط مستوى السكر في الدم وتنشيط عمل الجهاز الهضمي بالإضافة إلى تقليل امتصاص الجسم للسعرات الحرارية الزائدة الموجودة في الطعام.

– تعمل حبوب فاتلويس على منع تحول النشويات والسكريات الى جلوكوز وتحفيز تفكك الخلايا الدهنية التي كانت تمتص من خلال عبر الجهاز الليمفاوى في الجسم وتخرج مع فضلات الجهاز الهضمي.

– كذلك تقوم حبوب فاتلوس بطرد السموم وفضلات الطعام الملتصقة على جدار الامعاء منذ فترات طويلة والتي تكون هي السبب الرئيسي في حدوث الانتفاخ والغازات وعدم انتظام عملية الاخراج.

مكونات حبوب فاتلوس

الخل الخيزران

جينوستيما pentaphylla

ورقة لوتس، الزعرورة

بوليغونوم multiflorum thunb

أداة العدوى تفرضه اليابان

نكهة عرق السوس

bamboo vinegar

gynostemma pentaphylla

lotus leaf, haw

polygonum multiflorum thunb

fomes japonica

licorice flavor​

تحتوي حبوب فاتلوس على العديد من المعادن والاملاح المعدنية والفيتامينات ومضادات الاكسدة الطبيعية التي تجعل من هذا الدواء مكمل غذائي مثالي لمن يتبع حمية غذائية لانقاص الوزن.

الجرعة وطريقة استخدام حبوب فاتلوس

– يتم تناول حبة واحدة من هذه الحبوب كل يوم من هذه الحبوب في أي وقت من اليوم.

– حبوب فاتلوس تم تصميمها حتى تتناسب مع السيدات بعد فترة الحمل والولادة والرضاعة لأن هذه الحبوب تقوم بشد الجلد المتهدل والبقع البرتقالية في الجلد بالإضافة إلى قدرتها على تحسين حالة الشعر.

محاذير استخدام حبوب فاتلوس

– يحذر من تناول هذه الحبوب للمرأة في فترة الحمل والمرأة في فترة الرضاعة لأن المواد الكيميائية الموجودة في هذه الحبوب قد تصل إلى الجنين من خلال المشيمة أو حليب الأم.

– ها الدواء غير مناسب لمرضى القلب والشرايين والكبد.

– يحر من تناول هذه الحبوب لمن يتناول أدوية علاج الاكتئاب أو لمن يعاني منه.

نصائح من الفريق الطبي المصنع لحبوب فاتلوس

– يقول الفريق الطبي أن المنتج ليس حبوب ساحرة للنزول في الوزن ولكنه عامل مساعد يساهم في التخلص من الوزن الزائد من خلال كبح الشهية للنزول في الوزن والمحافظة علي الوزن المطلوب وعدم الزيادة في الوزن مرة أخرى يجب تغيير نمط الحياة والأكل ليصبح نمط صحي.

– في حالة عدم استخدام هذه الحبوب ومع الالتزام بطريقة الأكل الصحيحة سوف تفقد من 4-6 كيلو شهريا وهذا هو المعدل الصحي ولا يجب تجاوزه.

– معدل انخفاض الوزن يختلف من شخص إلى آخر على حسب العديد من العوامل منها الوراثة والعمر والنشاط ومعدل الزيادة في الوزن.

نصائح تساعد على التخلص من الوزن الزائد بجانب استخدام حبوب فاتلوس

– ينصح بالإكثار من شرب الماء فيما لا يقل عن 3 لتر يوميًا لأن الماء يساعد في طرد السموم الزائدة في الجسم ويساهم في تحسين عملية الأيض وبالتالي يخلص الجسم من الوزن الزائد.

– الاهتمام بممارسة النشاط الرياضي كل يوم لمساعدة الجسم في حرق الدهون الزائدة الموجودة فيه.

– اتباع نظام ونمط صحي في اختيار الأطعمة بحيث يتم الابتعاد تمامًا عن تناول الأطعمة الدهنية والتي تحتوي على زيوت مهدرجة أو الأطعمة المقلية لأنها تزيد من نسبة الدهون في الجسم.

– الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالشبع وتحسن عملية الهضم.