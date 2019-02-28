كيفية التعرف على دخول طفلك في مرحلة اكتئاب حادة

يعانى الأطفال والمراهقون من الضغوط النفسية مثلهم مثل الكبار بسبب أسباب عديدة منها مشاكل فى المدرسة أو التفكك الأسرى أو المنافسة بين الأخوة وغيرها، لكن كثرة تراكم الضغوط النفسية على الطفل تجعله عرضة للاكتئاب والمشكلات النفسية الكبيرة، فى هذا التقرير نتعرف على علامات التحذير التى تشير إلى أن طفلك يعانى من ضغط نفسى كبير، بحسب ما نشره موقع "Net doctor".

لا يريد الذهاب للمدرسة

من وقت لآخر قد لا يرغب طفلك الذهاب للمدرسة، لكن إذا أصبح الأمر أكثر تكراراً فكن على دراية بأنه ربما يكون هناك سبب أساسى وراء رغبة طفلك فى البقاء فى المنزل، ومن هذه الأسباب كثرة المهام المطلوبة منه، مشاكل فى الاستيعاب والفهم، مشاكل مع المعلمين أو مع أصدقائه.

أقرأ يضًا

- التفكير الإيجابي في الحمل يعزز قدرة الأطفال

تقل درجاتهم الدراسية

علامة أخرى على تعرض طفلك للضغط النفسى هى انخفاض درجاتهم الدراسية عن السنوات السابقة، لذا يجب أن تسأل نفسك عن السبب، واذهب معه إلى المدرسة حتى تتحدث مع المعلم.

ويمكن للأطفال أيضا أن يشعرون بضغط هائل من آبائهم ومعلميهم خلال فترة الامتحان، حيث وجدت دراسة حديثة أجرتها الجمعية البريطانية لمنع القسوة ضد الأطفال NSPCC أن القلق الدراسى كان السبب الأكبر للإجهاد والضغط لما يقرب من 50% من الأطفال.

تغيرت عاداتهم الغذائية

كما هو الحال مع البالغين فإن مؤشرًا كبيرًا على التوتر والضغط النفسى هو علاقتك بالغذاء، حيث يمكن أن يحدث شيئان: إما أن يفرط الطفل فى تناول الطعام أو يمتنع ويقل رغبته فى تناول الطعام.

الشعور بالمرض

الشعور بالمرض قد يكون سببه الإجهاد والضغط النفسى، حيث يمكن أن يظهر الإجهاد كأعراض جسدية، مثل الصداع وآلام البطن، وإذا حدث هذا بشكل أكثر تكرارا أو زاد فى حالات معينة، مثل قبل الامتحان، فقد يكون الطفل يعانى من الإجهاد.

طفلك لا ينام طوال الليل

غالباً ما يعانى الأطفال من الإجهاد من قلة النوم، وهو ما يؤثر على شعورهم بالتعب والإرهاق فى اليوم التالى.

يبدو طفلك حزيناً وغير سعيد

هل يبدو طفلك حزينًا وغير سعيد؟.. انظر إلى سلوكه ربما يسىء التصرف للحصول على انتباهك اعرف الأسباب التى تجعله يشعر بالتوتر.

إذا ظهرت على طفلك علامات الضغط والتوتر النفسى من المهم الاستماع إليه وجعله يتحدث معك عن الأشياء التى تسبب له الضغط والتوتر، وقم بقضاء بعض الوقت معه واجعله يتحدث واسأله أسئلة عامة، مثل" من يجلس إلى جانبك؟، كيف كان يومك فى المدرسة؟.

فى إطار اهتمام "اليوم السابع" بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية ، يقدم "اليوم السابع" خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة، لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- 4 مخاطر وأعراض للتفكك الاسري على نفسية الأبناء

- دراسات جديدة تؤكد براءة مواقع التواصل من التفكك الأسري