طرق طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء بسهولة

القاهرة - لايف ستايل الرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة الدهنية التى تظهر نتيجة زيادة الأفرازات وتسبب البثور السوداء، كما تؤرق الكثير من الفتيات وتخفى جمالهم ، ويكثر انتشارها فى الأنف والوجه والجبين، وإليكم طرق طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء فى المنزل 1- تناول لتر ونصف من المياه يوميا وخاصة فى فترة الصباح وبين الوجبات أقرأ يضًا - تعرفي على طرق الحفاظ على مكياج البشرة الدهنية 2- وضع واقٍ من الشمس والابتعاد عن التعرض المباشر لها لفترات طويلة 3- استخدام مرطب طبيعي للبشرة مثل زيت الزيتون أو زيت السمسم لمنع الجفاف 4- عدم الاكثار من استخدام العطور والكحوليات التي تضر البشرة 5- غسيل الوجه 3 مرات يوميا بانتظام بالماء الفاتر لمنع تراكم الأوساخ 6- دهن الوجه يوميا قبل النوم بقطنة مبللة بماء الورد 7- إزالة المكياج قبل النوم من خلال مستحضرات آمنة 8- عمل قناع من النشا وماء الورد ووضعه على البشرة يومين في الأسبوع 9- تمرير مكعبات من الثلج فى قطعة من القماش لسد مسام البشرة يوميا قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - تعرفي على فوائد الليمون والجلسرين لعلاج الرؤوس السوداء - 3 وسائل طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

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