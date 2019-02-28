شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الفقرات القطنية حامل الجزء العلوى للجسم وحارس الحبل الشوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الفقرات القطنية أكبر وأثقل الفقرات فى الجسم، حيث تتكون من 5 عظام اسطوانية فردية تشكل العمود الفقرى أسفل الظهر، تحمل جميع وزن الجسم العلوى مع توفير المرونة والحركة لمنطقة الجذع، كما أنها تحمى الحبل الشوكى الدقيق والأعصاب داخل القناة الفقرية.

وجدت الفقرات القطنية وفقا لتقرير موقع "innerbody" على طول خط منتصف الجسم فى منطقة أسفل الظهر، وتشكل منطقة العمود الفقرى السفلى للفقرات الصدرية فى الصدر وأعلى من العجز والعصعص فى الحوض.

تتكدس الفقرات القطنية لتشكل عمودا مستمرا بالترتيب، ما يخلق الانحناء القطنى المقعر أسفل الظهر، وترتبط كل فقرة بواسطة قرص فقرى يشبه الهلام، أما الطبقة الخارجية للقرص الفقرى، فتعمل على الإمساك بالفقرات معا لتوفير القوة والمرونة للظهر أثناء الحركة، أما نواة اللب الداخلية تعمل كممتص للصدمات لمقاومة الإجهاد والضغوط المبذولة أسفل الظهر.



الفقرات القطنية بالعمود الفقرى

ماذا تحتوى الفقرات القطنية

الفقرات القطنية من أكبر الفقرات وأثقلها فى العمود الفقرى، والثانية فى الحجم، تشكل أسطوانة العظم الغالبية العظمى من كتلة الفقرات القطنية وتحمل معظم وزن الجسم.

المفاصل

هناك نوعان من المفاصل فى العمود الفقرى القطنى، وهى ليست فريدة من نوعها للفقرات القطنية، بل هى موجودة فى جميع أنحاء العمود الفقرى.

الأربطة

تدعم مفاصل الفقرات القطنية عدة أربطة، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، واحدة موجودة فى جميع أنحاء العمود الفقرى، وأخرى خاصة بالفقرات القطنية فقط وتشمل:

الأربطة الطولية الأمامية والخلفية: تعمل على طول العمود الفقرى، وتغطى الأجسام والأقراص الفقرية.

أربطة الرباط: تربط الفقرات المتلاصقة ببعضها البعض.



شكل توضحيى للفقرات القطنية

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