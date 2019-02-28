أغرب 7 أسباب استندت إليها زوجات للتخلص من الأزواج أمام محكمة الأسرة

يقف آلاف الأزواج على أبواب المحاكم على يد الزوجات بعد إبداء رغبتهم بتطليقهن خلعا، وادعاء عدم رغبتهم بإكمال مسيرة الزواج مع رجل لم تتوافق معه، لتتنوع الأسباب التى تؤدى للخلع وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية لكراهية المرأة لزوجها من دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خلق منه.

إهمال الزوج لمظهره داخل منزله أمام أهل زوجته يدفعها للخلع

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تزوجته ولكنه أهمل فى نفسه بعد الزواج فأصبح لا يهتم بشكله العام ونظافته الشخصية فى المنزل وأمام أهلى وعندما أحدثه يتحجج بأنه لا يملك وقت بسبب عملة بالرغم أنه يجلس أمام الفيس بالأربع ساعات يوميا".. هذه الكلمات قالتها "نهال.خ" فى أخبار المرأة دعوى الخلع التى إقامتها ضد زوجها "قدرى.م" أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب وطالبت فيها بالتفريق بينهم بسبب عدم تقبلها له بعد التغير الشديد الذى طرأ بشكله.

زيارة والدة الزوج لمنزل الزوجية سبب متكرر لطلب الخلع



أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد 6 شهور زواج، طالبت فيها بالخلع من زوجها بسبب انعدام شخصيته وتحكمات والدته بها، قائلة: أنا مش حيوان أليف لديها لكى تدخل غرفة نومى وتعاقبنى بأخذ زوجى وحرمانى منه بحجة إساءتى لها جعلتنى أكاد أصاب بالجنون لتطردنى ليلا بملابس النوم عندما رفض تدخلاتها".

خناقة على الريموت يدفع الزوجة للتعدى على الزوج وطرده من المنزل

خلافات حادة بين الزوجين على انشغال الزوجين بالإنترنت ومشاهدة التلفزيون بعد العودة من يوم عمل طويل والصراع على شغل المنزل، لتؤكد الزوجة فى طلبها أمام مكتب تسوية المنازعات بإمبابة: "تعدى على بالضرب المبرح وطردنى وطفلتى بسبب قيام أبنته بكسر الريموت أثناء مشاهدته مباراة لكرة القدم للفريق الذى يشجعه".

زوجة تشكو زوجها لتناول كافة الأطعمة دون أن يترك لها نصيبها "مفجوع"

أقامت هيام ع دعوى قضائية طالبت بالخلع بعد شهر قضته برفقة زوجته بعش الزوجية، وادعت أمام محكمة الأسرة بزنانيرى استحالة العشرة بينهم، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، بعد خلاف نشب بينهم بسبب بخل زوجها وإصابته بالفجع -على حد قولها- يتناول كافة المواد الغذائية التى يأتى بها أهلى ولا يترك نصيب لى، لتؤكد: "قبل الزواج تقاسمنا كل متطلبات بسبب ظروف زوجى، مما جعله يستغل ذلك ويطالب أهلى دون حياء بعد زواجنا بأسبوع بتخصيص راتب شهرى لمساعدته أو شراء السلع الغذائية بشكل شهرى للمنزل حتى الانتهاء من الديون المتراكمة عليه.

يعانى من هوس النظافة وبيتدخل فى شغل البيت.. شكوى زوجة

النظافة قد تكون صفة حميدة ولكنها فى حالة الزوج طارق.ع كانت بلاء على زوجته سمر.ع لمعاناته من الوسواس القهرى مما يجعله يضيع كل ما يملكه على المواد المنظفة وأحيانا يضروا للاستدانة ويتدخل فى عمل المنزل ويصارحها بأنه يصاب بالقرف من طعامها وهو دفعها للتقدم لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.

زوجة ترفض المشاركة براتبها بالمنزل..والزوج يلزمها بمحاسبته كـ أوبر

أقامت موظفة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب تطليق زوجها خلعا، بعد أن أبدى رغبته فى سداد زوجته ثمن البنزين ومحاسبته كأوبر أثناء توصيله لها فى مشواريها الخاصة والعمل وذلك لرفضها مساعدته بجزء من راتبها.

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