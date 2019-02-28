علاج جديد للشلل الرعاش يوقف أعراض المرض

أعلن باحثون بريطانيون نجاح علاج جديد لمرض الشلل الرعاش (باركنسون) في إيقاف أعراض المرض ومنعها من التطور.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن علماء في مستشفيي "فرينتشاي" و"ساوثميد" بمدينة بريستول، أن زيادة مستويات البروتين الطبيعي يمكن أن تؤدي إلى تجديد خلايا الدماغ التي تموت إذا تمَّ توصيلها مباشرة إلى الدماغ عبر الأنابيب.



وبلغت تكلفة الدراسة التي استمرت لمدة 5 سنوات في المستشفيين نحو 3 ملايين جنيه إسترليني.

ومع نهاية التجربة، توقف بعض المشاركين عن التعرض لهزات وأصبح باستطاعتهم المشي دون مساعدة.

البروتين المستخدم في الدراسة تمَّ اختباره من قبل، لكن هذه التجارب هي الأولى التي يتم فيها توصيله مباشرة إلى مركز الدماغ.

وقال الأطباء إنَّ التجربة أثبتت إمكانية زرع الأدوية مباشرة في أدمغة المرضى بشكل آمن على مدى شهور أو سنوات من خلال ممر صغير خلف الأذن.

وخضع 41 مشاركاً للعلاج من بينهم توم إيزاك البالغ من العمر 49 عاماً، الذي تمَّ تشخيص حالته في سن الـ27 عاماً إذ كان دوره أساسيا في إجراء التجربة لأنه من بين أكثر الحالات خطورة.

وبعد عدة جرعات من البروتين تطورت حالة إيزاك الذي كان يعاني من هزات عنيفة والمشي بالكاد إلى الركض حول الحديقة.

وقالت سيدة أخرى إنَّه تمَّ تشخيصها خلال عام 2004 بالمرض، إذ خضعت في البداية لعلاج بديل لكنها لم تر أي تحسن، وبعد خضوعها للعلاج الجديد شعرت في غضون يومين فقط بتحسن في حركتها وأصبحت تستطيع فعلاً الجلوس دون مساعدة والتحرك بهدوء.

وأشار الأطباء إلى عزمهم إجراء تجربة أخرى، معربين عن اعتقادهم بأنه يمكن استخدام هذا الإجراء لتوصيل العلاج الكيميائي لمرضى أورام المخ أو اختبار عقاقير لمرضى ألزهايمر والسكتة الدماغية.