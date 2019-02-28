انت الان تتابع موضوع طريقة حساب كمية الماء التي يحتاجها الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الماء هو مادة كيميائية شفافة لا طعم لها، عديمة الرائحة وعديمة اللون تقريبا، وهي المكون الأساسي لتيارات الأرض والبحيرات والمحيطات وسوائل معظم الكائنات الحية، إنها أمر حيوي لجميع أشكال الحياة المعروفة، على الرغم من أنها لا توفر السعرات الحرارية أو المواد الغذائية العضوية، والصيغة الكيميائية لها هي H2O وهذا يعني أن كل جزيء من جزيئاتها يحتوي على واحد من الأكسجين واثنين من ذرات الهيدروجين متصلة بواسطة روابط تساهمية، والماء هو اسم الحالة السائلة لـ H2O في درجة الحرارة والضغط المحيط القياسي، وهي تشكل هطول الأمطار على شكل أمطار وهباء على شكل ضباب، وتتكون السحب من قطرات معلقة من الماء والجليد، حالتها الصلبة عندما ينقسم بشكل جيد تكون في شكل ثلج، والحالة الغازية للمياه هي البخار أو بخار الماء، ويتحرك الماء باستمرار من خلال دورة المياه من التبخر والنتح (التبخر)، والتكثيف، وهطول الأمطار، وجريان المياه، وعادة ما تصل إلى البحر .

هل تشرب ما يكفي من الماء لوزنك

على النساء أن يشربن بشكل عام حوالي تسعة أكواب من الماء يوميا، بينما الرجال يجب أن يشربوا 13، ووفقا لمايو كلينيك يجب شرب ما يعادل 72 أوقية بالنسبة للسيدات، ولكن إذا كنت ترغب في تحديد الكمية الدقيقة التي يجب أن تتناولها بوزن جسمك، فمن السهل القيام بما يلي :

1- احسب وزنك واقسم هذا بنسبة 2.2 .

2- اضرب هذا الرقم حسب عمرك .

3- إذا كنت أصغر من 30 عاما، فاضرب في 40 .

4- إذا كنت تتراوح بين 30 و 55 ، فاضرب في 35 .

5- إذا كنت أكبر من 55 عاما ، فاضرب في 30 .

6- اقسم هذا الرقم على 28.3 .

7- المجموع الخاص بك هو عدد أوقية من الماء يجب عليك شرب كل يوم، اقسم هذا الرقم على 8 ، والنتيجة هي عدد اللترات أو الكؤوس التي يحتاجها جسمك .

كم تحتاج من الماء يوميا

في كل يوم تفقد الماء من خلال حركات التنفس والتعرق والبول والتبييض، ولكي يعمل جسمك بشكل صحيح يجب عليك إعادة تزويده بالمياه من خلال استهلاك المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء، وقررت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب أن كمية السوائل اليومية المناسبة هي :

1- حوالي 15.5 كوب (3.7 لتر) من السوائل للرجال .

2- حوالي 11.5 كوب (2.7 لتر) من السوائل يوميا للنساء .

وتغطي هذه التوصيات السوائل من الماء والمشروبات الأخرى والمواد الغذائية، وحوالي 20 في المئة من كمية السوائل اليومية تأتي عادة من الطعام والباقي من المشروبات .

فوائد المياه

الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك ويشكل حوالي 60 بالمائة من وزن جسمك، ويعتمد جسدك على الماء من أجل البقاء، وكل خلية ونسيج وعضو في جسمك يحتاج الماء للعمل بشكل صحيح، وعلى سبيل المثال فالماء يعمل على :

1- التخلص من النفايات من خلال التبول والتعرق وحركات الأمعاء .

2- يحافظ على درجة حرارتك طبيعية .

3- التشحيم ووسائد المفاصل .

4- يحمي الأنسجة الحساسة .

5- ويمكن أن يؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء في جسمك للقيام بوظائف عادية، وحتى الجفاف الخفيف يمكن أن يستنزف طاقتك ويجعلك متعبة .

ربما سمعت النصيحة “اشرب ثمانية أكواب من الماء 8 أونصات في اليوم”، ومن السهل تذكر ذلك وهو هدف معقول، ويمكن أن يبقي معظم الأشخاص الأصحاء رطبا عن طريق شرب الماء والسوائل الأخرى كلما شعروا بالعطش، وبالنسبة لبعض الناس قد يكون ما يقل عن ثمانية أكواب في اليوم كافية، لكن الأشخاص الآخرين قد يحتاجون إلى المزيد .

العوامل التي تؤثر على احتياجات الجسم للمياه

قد تحتاج إلى تعديل إجمالي استهلاك السوائل بناء على عدة عوامل، وهي :

1- ممارسه الرياضة، إذا قمت بأي نشاط يجعلك تتعرق تحتاج إلى شرب كمية إضافية من الماء لتغطية فقدان السوائل، ومن المهم شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين، وإذا كان التمرين مكثفا ويستمر لأكثر من ساعة فيمكن للشراب الرياضي أن يحل محل المعادن الموجودة في الدم (الكهارل) المفقودة من خلال العرق .

2- البيئة، فالطقس الحار أو الغير رطب يمكن أن يجعلك تعرق وتتطلب كمية إضافية من السوائل، والجفاف يمكن أن يحدث أيضا في الارتفاعات العالية .

3- الصحة العامة، يفقد جسمك السوائل عندما تصاب بالحمى والقيء أو الإسهال، وشرب المزيد من الماء أو اتباع توصية الطبيب لشرب حلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، وتشمل الحالات الأخرى التي قد تتطلب زيادة تناول السوائل عدوى المثانة وحصى المسالك البولية.

4- الحمل أو الرضاعة الطبيعية، تحتاج النساء الحوامل أو الرضاعة الطبيعية إلى سوائل إضافية لتبقى رطبة، ويوصي مكتب صحة المرأة بأن تشرب النساء الحوامل حوالي 10 أكواب (2.4 لتر) من السوائل يوميا، وتستهلك النساء اللواتي يتناولن الرضاعة الطبيعية حوالي 13 كوب (3.1 لتر) من السوائل يوميا .

مصادر المياه

لا تحتاج إلى الاعتماد فقط على ما تشربه لتلبية احتياجاتك السائلة، فما تأكله يوفر أيضا جزء كبير، وعلى سبيل المثال فالعديد من الفواكه والخضروات مثل البطيخ والسبانخ، بها ما يقرب من 100 في المئة من الماء من حيث الوزن، بالإضافة إلى ذلك تتكون معظم المشروبات مثل الحليب والعصير وشاي الأعشاب من الماء، حتى المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والصودا يمكن أن تساهم في استهلاكك اليومي من الماء، ولكن الماء هو أفضل رهان لأنها خالية من السعرات الحرارية وغير مكلفة ومتاحة بسهولة، ويجب استخدام المشروبات الرياضية فقط عند ممارسة التمارين الرياضية المكثفة لأكثر من ساعة، وهذه المشروبات تساعد في استبدال الكهارل المفقودة من خلال العرق والسكر اللازم للطاقة خلال فترات التمرين الأطول .