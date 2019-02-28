اعراض نقص الصوديوم

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الصوديوم هو المنحل بالكهرباء الأساسي الذي يساعد على الحفاظ على توازن الماء داخل وخلاياك، وهو مهم لكي تعمل العضلات العصبية بشكل صحيح، كما أنه يساعد على الحفاظ على مستويات ضغط الدم المستقرة، ويعرف الصوديوم غير الكافي في دمك أيضا باسم نقص صوديوم الدم، ويحدث عندما تكون المياه والصوديوم غير متوازنة، وبعبارة أخرى هناك الكثير من الماء أو لا يوجد ما يكفي من الصوديوم في الدم، وعادة ينبغي أن يكون مستوى الصوديوم الخاص بك بين 135 و 145 مليون لكل لتر، ويحدث نقص صوديوم الدم عندما يقل مستوى الصوديوم عن 135 ميكروجرام / لتر .

أعراض انخفاض الصوديوم في الدم

يمكن لأعراض انخفاض الصوديوم في الدم تختلف من شخص لآخر، وإذا انخفضت مستويات الصوديوم تدريجيا، فقد لا تعاني من أي أعراض، وإذا انخفضوا بسرعة كبيرة قد تكون الأعراض أكثر حدة، وفقدان الصوديوم بسرعة هو حالة طبية طارئة، ويمكن أن يسبب فقدان الوعي والنوبات والغيبوبة، وتشمل الأعراض الشائعة لصوديوم الدم المنخفض :

1- الضعف .

2- التعب أو انخفاض الطاقة .

3- صداع الرأس .

4- الغثيان .

5- القيء .

6- تشنجات عضلية أو تشنجات عادية .

7- ارتباك .

8- التهيج .

أسباب انخفاض الصوديوم في الدم

يمكن أن تسبب العديد من العوامل انخفاض نسبة الصوديوم في الدم، وقد تكون مستويات الصوديوم لديك منخفضة للغاية إذا خسر جسمك الكثير من الماء والكهارل، وقد يكون نقص صوديوم الدم من أعراض بعض الحالات الطبية، وتشمل أسباب انخفاض الصوديوم :

1- القيء الشديد أو الإسهال .

2- تناول بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب وأدوية الألم .

3- أخذ مدرات البول (حبوب الماء) .

4- شرب الكثير من الماء أثناء التمرين (هذا نادر جدا) .

5- الجفاف .

6- أمراض الكلى أو الفشل الكلوي .

7- مرض الكبد .

8- مشاكل في القلب، بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني .

9- قصور الغدة الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية) .

10- العطش الأساسي وهي حالة تجعلك العطش الزائد تشرب أكثر من اللازم .

11- متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير السليم (SIADH) ، مما يجعل الجسم لا يحتفظ بالماء .

12- مرض السكري الكاذب، وهي حالة نادرة لا يصنع فيها الجسم هرمونا مضادا لإدرار البول .

13- متلازمة كوشينغ التي تسبب مستويات عالية من الكورتيزول (هذا نادر) .

14- اضطرابات الغدة الكظرية، مثل مرض أديسون، الذي يؤثر على قدرة الغدد الكظرية في تنظيم توازن الصوديوم والبوتاسيوم والماء في جسمك .

من هو المعرض لخطر انخفاض الصوديوم في الدم

هناك عوامل معينة تزيد من خطر انخفاض الصوديوم في الدم، بما في ذلك :

1- كبار السن .

2- استخدام مدر للبول .

3- استخدام مضاد للاكتئاب .

4- الشخص الرياضي عالي الأداء .

5- الذين يعيشون في مناخ أكثر دفئا .

6- تناول نظام غذائي منخفض الصوديوم .

7- الإصابة بقصور القلب أو مرض الكلى أو متلازمة هرمون مضاد للبول (SIADH) أو غير ذلك من الشروط .

8- إذا كنت معرضا لخطر انخفاض الصوديوم، فقد تحتاج إلى توخي مزيد من الحذر بشأن استهلاكك للكهارل والماء .

اختبارات لنقص الصوديوم

يمكن أن يساعد فحص الدم الطبيب على التحقق من وجود مستويات منخفضة من الصوديوم، وحتى لو لم تكن لديك أعراض انخفاض مستوى الصوديوم، قد يطلب الطبيب من لوحة الأيض الأساسية، وهذا يختبر كميات من الشوارد والمعادن في الدم، وغالبا ما تكون لوحة التمثيل الغذائي الأساسية جزءا من الجسم الروتيني، وقد تحدد صوديوم الدم المنخفض في شخص ما دون أي أعراض، وإذا كانت المستويات غير طبيعية سيطلب الطبيب إجراء اختبار البول للتحقق من كمية الصوديوم في البول، وسوف تساعد نتائج هذا الاختبار طبيبك على تحديد سبب انخفاض مستوى الصوديوم في الدم :

1- إذا كانت مستويات الصوديوم في الدم منخفضة ولكن مستويات الصوديوم في البول مرتفعة، فإن جسمك يفقد الكثير من الصوديوم .

2- انخفاض مستويات الصوديوم في كل من الدم والبول يعني أن جسمك لا يتناول ما يكفي من الصوديوم، وقد يكون هناك أيضا الكثير من الماء في جسمك .

علاج انخفاض الصوديوم في الدم

يختلف علاج الصوديوم المنخفض في الدم حسب السبب، وقد تشمل :

1- تقليل كمية السوائل .

2- ضبط جرعة مدرات البول .

3- تناول الأدوية لأعراض مثل الصداع والغثيان والنوبات المرضية .

4- غرس محلول الصوديوم الوريدي (IV) .

5- الوقاية من انخفاض الصوديوم في الدم .

6- يمكن أن يساعد الحفاظ على مستويات الماء والكهارل في التوازن على منع انخفاض الصوديوم في الدم .

7- إذا كنت رياضيا فمن المهم شرب كمية مناسبة من الماء أثناء التمرين، ويجب أيضا التفكير في شرب مشروب إعادة تميؤ، مثل Gatorade أو Powerade هذه المشروبات تحتوي على الشوارد بما في ذلك الصوديوم، كما أنها تساعد في تجديد الصوديوم المفقودة من خلال التعرق، وهذه المشروبات مفيدة أيضا إذا فقدت الكثير من السوائل من خلال التقيؤ أو الإسهال .

8- خلال يوم عادي يجب أن تهدف النساء إلى شرب 2.2 لتر من السوائل، ويجب أن يستهدف الرجال 3 لترات، وعندما تكون رطبا بشكل كافي، سيكون بولك أصفر شاحبا أو واضحا ولن تشعر بالعطش .

من المهم شرب سوائل في الحالات التالية :

1- اذا كان الجو دافئ .

2- كنت حاملا أو مرضعة .

3- لديك اسهال وحمى .