انت الان تتابع موضوع اعراض التهاب فم المعدة و انسب علاج لها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

التهاب المعدة هو التهاب أو تهيج أو تآكل في بطانة أو فم المعدة، ويمكن أن تحدث فجأة (حادة) أو تدريجيا (مزمنة)، والتهاب المعدة يمكن أن يكون حالة طبية مزعجة وغير مريحة، والخبر السار هو أنه بمجرد العثور على التهاب المعدة الخاص بك يمكن علاجها بشكل فعال بكل سهولة .

ما هي أعراض التهاب المعدة

أعراض التهاب المعدة تختلف بين الأفراد، وفي كثير من الناس لا توجد أعراض، ومع ذلك تتضمن الأعراض الأكثر شيوعا ما يلي :

1- الغثيان أو اضطراب متكرر في المعدة .

2- انتفاخ البطن .

3- الم في البطن .

4- القيء .

5- عسر الهضم .

6- حرقة في المعدة .

7- فقدان الشهية .

8- لون البراز أسود .

ما الذي يسبب التهاب المعدة

قد يحدث التهاب المعدة بسبب التهيج الناتج عن الإفراط في تناول المشروبات الباردة، أو القيء المزمن، أو الإجهاد، أو استخدام بعض الأدوية مثل الأسبرين أو الأدوية الأخرى المضادة للالتهابات، وقد يحدث أيضا بسبب أي مما يلي :

1- بيكتريا الملوية البوابية، وهي البكتيريا التي تعيش في البطانة المخاطية للمعدة، ودون علاج يمكن أن تؤدي العدوى إلى القرحة، وفي بعض الناس تؤدي إلى سرطان المعدة .

2- الارتجاع المراري، وهو ارتجاع الصفراء في المعدة من القناة الصفراوية (التي تتصل بالكبد والمرارة)، بسبب العدوى التي تسببها البكتيريا والفيروسات، وإذا تم ترك التهاب المعدة دون علاج يمكن أن يؤدي إلى فقدان شديد للدم وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة .

كيف يتم تشخيص التهاب فم المعدة

لتشخيص التهاب المعدة سيقوم الطبيب بمراجعة التاريخ الطبي الشخصي والعائلي الخاص بك، وإجراء تقييم جسدي شامل وقد يوصي بأي من الاختبارات التالية :

1- التنظير العلوي، حيث يتم إدخال منظار داخلي ، ذات أنبوب رفيع يحتوي على كاميرا صغيرة من خلال فمك وأسفل إلى معدتك للنظر إلى بطانة المعدة، وسيتحقق الطبيب من وجود التهاب وقد يقوم بعمل خزعة وهي عملية يتم فيها إزالة عينة صغيرة من الأنسجة ثم إرسالها إلى المختبر لتحليلها .

2- تحاليل الدم، قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات دم مختلفة، مثل فحص عدد خلايا الدم الحمراء لتحديد ما إذا كان لديك فقر الدم، مما يعني أنه ليس لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ويمكنه أيضا فحص عدوى الملوية البوابية وفقر الدم الخبيث مع اختبارات الدم .

3- البراز اختبار الدم الخفي (اختبار البراز)، وهذا الاختبار يتحقق من وجود الدم في البراز وعلامة محتملة من التهاب المعدة .

ما هو علاج التهاب المعدة

عادة ما يتضمن علاج التهاب المعدة ما يلي :

1- تناول مضادات الحموضة والأدوية الأخرى، مثل مثبطات مضخة البروتون أو حاصرات H-2 لتقليل حمض المعدة وتجنب الأطعمة الساخنة والتوابل .

2- بالنسبة لالتهاب المعدة الناجم عن عدوى الملوية البوابية، سيصف لك الطبيب نظاما مضادا للعديد من المضادات الحيوية بالإضافة إلى عقار مانع للحامض (يستخدم للحرقة) .

3- إذا كان التهاب المعدة ناتجا عن فقر الدم الخبيث، سيتم إعطاء فيتامين B12.

4- القضاء على الأطعمة المهيجة من النظام الغذائي الخاص بك مثل اللاكتوز من الألبان أو الغلوتين من القمح .

بمجرد اختفاء المشكلة الأساسية عادة ما يحدث التهاب المعدة أيضا إذا قمت بإيقاف العلاج، ولذلك يجب عليك التحدث مع اخصائي الجهاز الهضمي قبل إيقاف أي دواء أو بدء أي علاج التهاب المعدة بنفسك، ومعظم الناس مع التهاب المعدة تتحسن بسرعة بمجرد بدء العلاج .

أخصائي أمراض الجهاز الهضمي (GI)

هو نوع من الأطباء له اهتمام خاص بأمراض الجهاز الهضمي ويتم تدريبه على علاج تلك الأمراض، وليصبح متخصصا في علاج وإدارة الظروف في الجهاز الهضمي، يجب على طبيب الجهاز الهضمي الخضوع للتدريب في كل من الطب الباطني بالإضافة إلى تدريب أكثر تقدما في المشاكل المحتملة للجهاز الهضمي، كما إن اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ قد تكون ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﻀﻢ، إﻻ أﻧﻬﻢ ﻳﻈﻬﺮون ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺒﺸﺮي أو ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺑإﺣﺎﻟﺔ المريض إلى اخصائي الجهاز الهضمي .

كما أن أخصائي أمراض الجهاز الهضمي يؤدي دورا حيويا في صحة ورفاهية الأشخاص الذين يعانون من مرض في الجهاز الهضمي، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD) وغيره من الحالات الخطيرة، فإن العلاقة مع أخصائي أمراض الجهاز الهضمي هي مهمة وشخصية، وعند زيارتك الأولى لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي قد يشعر الكثير من الناس بالقلق والإحراج، ويمكن أن تكون مناقشة حركات الأمعاء والقضايا الشخصية الأخرى حاجزا أمام مناقشة العلامات والأعراض ذات الصلة، ولكن من المهم أن نكون صادقين قدر الإمكان للحصول على أفضل رعاية .

هل أنت في حاجة إلى أخصائي أمراض الجهاز الهضمي

يجب أن يرى الأشخاص الذين يعانون من مرض في الجهاز الهضمي أخصائيا في الجهاز الهضمي، وتقدم سنوات من التدريب والخبرة في علاج المرضى مماثلة نظرة ثاقبة في مرض في الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز الهضمي تميل إلى أن تكون معقدة وبعيدة الأثر، وهذا هو السبب في أهمية الأخصائي ،وغالبا ما يعمل أخصائيو أمراض المعدة والأمعاء المتخصصون في مرض التهاب الأمعاء عند مراكز IBD حيث يمكن للمرضى الاستفادة من أحدث المعلومات والمبادئ التوجيهية والأبحاث التي يتم إجراؤها على IBD .