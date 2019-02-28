انت الان تتابع موضوع على ماذا يدل الم التبويض والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الإباضة هي مرحلة من دورة الطمث الأنثوية التي تتضمن إطلاق بويضة من أحد المبيضين ، و بالنسبة لمعظم النساء ، تحدث الإباضة مرة واحدة كل شهر حتى انقطاع الطمث ، باستثناء فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية .
معلومات عن ألم التبويض
– حوالي واحد من كل خمس نساء يعانين من الألم و عدم الراحة أثناء الإباضة ، و تتراوح مدة الألم من امرأة إلى أخرى ، و لكنها تتراوح بين بضع دقائق إلى 48 ساعة ، و في معظم الحالات ، لا يعني ألم التبويض أن أي شيء غير صحيح ، و مع ذلك ، قد يكون الألم الشديد في بعض الأحيان من أعراض أمراض النساء بما في ذلك التهاب بطانة الرحم ، و يجب مراجعة طبيبك إذا استمر ألم التبويض لمدة تزيد عن ثلاثة أيام أو مرتبطًا بأعراض حيضية غير عادية أخرى ، مثل النزيف الشديد ، يعرف ألم الإباضة أيضًا بألم الدورة الوسطى و mittelschmerz .
أعراض آلام الإباضة
– يمكن أن تشمل أعراض آلام الإباضة : ألم في أسفل البطن ، فقط داخل عظم الورك
الألم يحدث عادة قبل أسبوعين من موعد الدورة الشهرية ، و شعور الألم على الجانب الأيمن أو الأيسر ، اعتمادًا على المبيض الذي يطلق البويضة ، و الألم الذي قد ينتقل من جانب إلى آخر من دورة إلى أخرى ، أو يظل على جانب واحد لبضع دورات ، و الإحساس بالألم الذي يمكن أن يختلف بين الأفراد ، و الألم الذي يدوم طول الوقت من الدقائق إلى 48 ساعة .
الأسباب المحتملة لألم التبويض
– السبب الدقيق لألم الإباضة غير واضح ، لكن النظريات تشمل على الجريب الناشئ – الهرمونات تدفع المبيضين إلى إنتاج حوالي 20 بصيلة ، و يحتوي كل بصيلة على بويضة غير ناضجة ، و لكن جريب واحد فقط يستمر عادة حتى النضج ، و من المفترض أن ألم التبويض يحدث بسبب توسيع الجريب الذي يمد غشاء المبيض .
– كما أن تمزق الجريب – عندما تنضج البيضة ، تنفجر من الجراب ، و هذا قد يسبب نزيف طفيف ، و يمكن أن يكون الغشاء البريتوني (البطانة البطنية) مهيجًا بسبب الدم أو السوائل من الجُرح المُزقة ، و قد يؤدي ذلك إلى حدوث الألم .
آلام التبويض والمشاكل الطبية الكامنة
– في معظم الحالات ، يكون ألم الإباضة غير مؤذٍ ، و مع ذلك ، يمكن لألم الإباضة الشديد والمطول ، أو آلام أخرى في أسفل البطن ، أن يكون من أعراض الحالات الطبية المختلفة بما في ذلك : التهاب البوق – التهاب في قناة فالوب بعد الإصابة ، و مرض التهاب الحوض المزمن – التهاب بعد الإصابة ، و بطانة الرحم التي قد تنمو في أماكن أخرى ، مثل الأمعاء .
– و تشمل الأعراض الأخرى فترات مؤلمة وممارسة الجنس المؤلم ، و كيس مبيض – وهو جيب غير طبيعي للسوائل يتطور على المبيض ، و الحمل خارج الرحم – الحمل الذي يتطور خارج الرحم ، الأكثر شيوعا في واحدة من قناتي فالوب ، و تشمل الأعراض التشنج وآلام البطن والنزيف المهبلي .
– و التهاب الزائدة الدودية – يمكن أحيانًا الخلط بين التهاب الزائدة الدودية وألم الإباضة ، اطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا كان الألم على الجانب الأيمن من بطنك و أنت تعاني من الغثيان والقيء ، و هناك مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي – يمكن أن يكون ألم أسفل البطن أعراض من مجموعة من المشاكل المعدية المعوية ، بما في ذلك قرحة مثقوبة ، التهاب المعدة و الأمعاء وأمراض التهاب الأمعاء .
تشخيص آلام الإباضة
– الاختبارات التي تساعد على تحديد ما إذا كان ألم الإباضة غير ضار أو بسبب العدوى أو المرض قد تشمل ، تاريخ طبى ، و الفحص البدني ، بما في ذلك فحص الحوض الداخلي ، و تحاليل الدم ، و الثقافات عنق الرحم ، و الموجات فوق الصوتية في البطن
الموجات فوق الصوتية المهبلية ، و الجراحة الاستكشافية (جراحة تنظير البطن أو جراحة “ثقب المفتاح”) .
التخفيف من ألم التبويض في المنزل
– استشيري طبيبك للتأكد من أن ألم الإباضة لا ينتج عن أي مشكلة طبية كامنة ، و تشتمل الاقتراحات الخاصة بالعناية بألم الإباضة الحميد على : حاول أن تسترخي ، إذا كان الألم مزعجًا بشكل خاص ، فاستريح في السرير كلما استطعت ، و استخدام الدواء لتخفيف الألم .
– ضع الدفء على أسفل البطن ، و استخدام حزم الحرارة ، وزجاجات الماء الساخن أو الحمامات الدافئة ، و تناول دواء مضاد للالتهاب ، و راجع طبيبك أو الصيدلي للحصول على توصيات ، و يمكن للحبة وغيرها من أشكال وسائل منع الحمل الهرمونية أن تمنع ألم الإباضة لأنها توقف الإباضة ، و تحدث عن هذا الخيار مع طبيبك .
آلام الإباضة وتنظيم الأسرة
– فرص الحمل عالية إذا كان الزوجان يمارسان الجنس في الأيام التي سبقت وأثناء وبعد الإباضة ، و تعتمد بعض النساء على ألم التبويض لمساعدتهن على التخطيط للحمل ، و مع ذلك ، إذا كنت تحاول تجنب الحمل فمن غير الحكمة الاعتماد على ألم الإباضة وحدها ، و استخدم دائمًا وسائل أخرى لمنع الحمل .
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