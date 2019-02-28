شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 17% من سكان السعودية يمارسون الرياضة 150 دقيقة أسبوعيًّا والان مع التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء

«GASTAT»

، اليوم الخميس، نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر خلال عام 2018، الذي يأتي انطلاقًا من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها «رؤية المملكة 2030»، وتضمنتها مؤشرات مستهدفة بحلول العام ذاته

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وتهدف بيانات هذا المسح إلى إجراء العديد من الدراسات والخطط التنموية عامةً، والمجال الرياضي خاصةً، الداعمة لتطوير برامج ومبادرات من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر. وقد رُوعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.

ووفقًا لنتائج المسح، فإن نسبة الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة لمدة 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت (17.40%) من إجمالي عدد سكان المملكة ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل (82.60%) يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي.

وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لمدة 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع (13.08%) من إجمالي سكان المملكة لمن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر؛ حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور منهم (10.14%)، في حين بلغت نسبة الإناث (2.94%)، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة (4.32%).

وبيَّنت نتائج المسح أن نسبة الممارسين لنشاط المشي بلغت (56.05%) من إجمالي الممارسين للرياضة. ويعد المشي النشاط الأكثرَ ممارسةً من قِبل الأفراد على مستوى المملكة، يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم؛ حيث بلغت ممارسيه (25.69%) من إجمالي ممارسي الرياضة، فيما بلغت نسبة ممارسي نشاط بناء الأجسام (5.80%) من إجمالي ممارسي الرياضة، وبلغت نسبة ممارسة نشاط الجري (2.72%) من إجمالي الممارسين.

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي الأقل ممارسةً من قبل الأفراد، حسب نتائج المسح؛ بلغت نسبة ممارسي السباحة (2.34%) من إجمالي الممارسين، في حين بلغت نسبة الذين أشاروا إلى ممارسة أنشطة رياضية أخرى (8.46%) من إجمالي عدد ممارسي الرياضة.

وكشفت نتائج المسح أن أسباب عدم ممارسة سكان المملكة للرياضة، تباينت بين عدم الرغبة في ممارستها في الأساس نسبة (44.73%) من إجمالي غير الممارسين، وبين عدم توافر وقت كافٍ لممارسة الرياضة بنسبة (29.74%) من إجمالي غير الممارسين، وبين عدم توافر مرافق مُهَيَّأَة داخل الحي بنسبة (13.06%) من إجمالي غير الممارسين.

فيما بلغت نسبة الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسبب الإصابة أو العجز (10.83%) من إجمالي غير الممارسين، محتلين بذلك المرتبة الرابعة، وأخيرًا في المرتبة الخامسة الذين يعزون عدم ممارستهم الرياضة إلى أسباب أخرى؛ فقد بلغت نسبتهم (1.64%) من إجمالي غير الممارسين.

يُذكَر أن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، بالإضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها؛ وذلك حسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف حسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.