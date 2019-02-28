شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن ارتخاء صمام القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتخاء صمام القلب التاجى من المشاكل الصحية الشائعة وبالرغم من أنها ليست خطيرة، إلا إنها تحتاج إلى الانتباه، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نقدم كل ما تريد معرفته عن ارتخاء صمام القلب التاجى، بحسب ما ذكر الموقع الطبى "WEB MD".



ارتخاء صمام القلب

س: ما هو ارتخاء صمام القلب التاجى ؟

ج: الصمام التاجي هو صمام يسمح بتدفق الدم من غرفة القلب، الأذين الأيسر، إلى البطين الأيسر، وعند حدوث تدلى صمام القلب ينزلق جزء من الصمام التاجي للخلف إلى داخل الغرفة المسماة الأذين الأيسر، يحدث هذا عندما تضغط عضلة القلب الرئيسية المسماة بالبطين الأيسر، خلال كل نبضة قلب.

ويختلف صمام القلب التاجى عن الصمام الميترالي في تدلي الصمام التاجي، ففى حالة ارتخاء الصمام التاجى ينزلق الصمام إلى الخلف بسبب الحجم غير الطبيعي أو الضرر الذي يصيب أنسجة الصمام التاجي.



ارتخاء صمام القلب

س: ما اعراض ارتخاء صمام القلب التاجى ؟

معظم الناس الذين يعانون من ارتخاء الصمام التاجي ليس لديهم أعراض، كما أنهم لا يعانون من أي مشاكل صحية بسبب هبوط الصمام التاجي، ولكن الأعراض التى من المحتمل أن تظهر تشمل:

-ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعا في الأشخاص الذين لديهم ارتخاء الصمام التاجي، قد يكون ألم الصدر مزعجًا للغاية، ولكنه لا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة أو مشكلات أخرى في القلب.

- تدلي الصمام التاجي هو السبب الأكثر شيوعًا لارتجاع الصمام الميترالي، هذه حالة يتدفق فيها بعض الدم إلى الوراء من خلال الصمام التاجي مع كل نبضة قلب، على مدى سنوات ، يمكن أن يسبب تدلى الصمام التاجي المعتدل أو الشديد لضعف عضلة القلب ، والمعروفة باسم فشل القلب الاحتقاني وتشمل أعراض قصور القلب الاحتقاني:ضيق في التنفس مع المجهود، تورم الساقين والقدمين.

-وقد ارتبط ارتخاء الصمام التاجي أيضًا بأعراض أخرى:

-سرعة ضربات القلب.

-ضيق في التنفس ، وخاصة مع ممارسة الرياضة.

- الدوخة.

-الإغماء.

- الذعر والقلق.

-خدر أو وخز في اليدين والقدمين.

عندما تحدث هذه الأعراض معا ، فإنها تسمى أحيانا متلازمة هبوط الصمام التاجي.



علاج ارتخاء صمام القلب

س: ما علاج ارتخاء الصمام التاجى؟

ج: لا يسبب هبوط الصمام التاجي أي مشاكل بالنسبة لمعظم الناس، لذلك لا تكون هناك حاجة عادة للعلاج.

ولكن إذا كانت الحالة شديدة عند بعض الأشخاص بسبب هبوط الصمام التاجي يمكن أن يستفيدوا في كثير من الأحيان من الجراحة لإصلاح أو استبدال الصمام المتسرب، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض قصور القلب الاحتقاني الناجم عن هبوط الصمام التاجي مع ارتجاع الصمام الميترالي ، عادةً ما تكون الجراحة هي أفضل علاج.

ومن أفضل طرق العلاج وتحسين الحالة:

-ممارسه الرياضة.

-مسكنات الألم.

-تقنيات الاسترخاء وتقليل الإجهاد.

-تجنب الكافيين.

- أدوية لإبطاء معدل ضربات القلب، قد تكون مفيدة في الأشخاص الذين لديهم نوبات من الخفقان مع ضربات القلب السريعة ، والمعروفة باسم عدم انتظام دقات القلب، مع تدلي الصمام التاجي.

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