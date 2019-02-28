شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة "التاتو" والوحمات.. 5 استخدامات لجهاز كيو سويتشد ليزر فى مركز أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح رسم التاتو أو "الوشم" موضة منتشرة بين الفتيات والشباب، وفى كل يوم تظهر أشكال وموضات جديدة من رسومات التاتو، لذا يبحث كثير من الناس عن طرق إزالة هذا الوشم ورسم الأحدث لكى يسايرون الموضة بين أقرانهم، فيما يلجأ آخرون لرسم الوشم لإخفاء الوحمات، بدلًا من البحث عن حلًا جذريًا لإخفائها.

مؤخرًا ظهرت طفرة جديدة فى عالم جراحات التجميل، وهو جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر، الذى يستخدم فى إزالة الوشوم والتصبغات التى تظهر على الجلد، وفيما يلى معلومات كاملة عن الجهاز الجديد، يوضحها الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، فى 4 أسئلة وإجاباتها.

س: فى البداية ما هو جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر؟

جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر، هو جهاز يعمل من خلال إطلاق طاقة من الليزر فى شعاع قوى لبث نوعين من الموجات، الأولى لعلاج الطبقة العليا من البشرة، والثانية لعلاج الطبقات الداخلية، حيث تتحول هذه الطاقة إلى حرارة تعمل على تجزئة التصبغات، ثم تقوم البشرة بالتخلص من هذه التصبغات بعد تجزئتها فى الجهاز الليمفاوى، كما تعمل على إزالة الوشم "التاتو" بنفس الطريقة.

س: ما هى استخدامات جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر؟

يستخدم جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر، فى تجميل الجلد والبشرة، حيث يعمل على:

1- إزالة الوشم "التاتو" مهما كان لونه.

2- إزالة التصبغات مثل النمش وبقع الشیخوخة.

3- إزالة وحمة الولادة والوحمة الزرقاء والوحمة السوداء؟

4- تجديد البشرة وتفتيحها وتفتيح منطقة الإبطين؟

5- تجميل الشفاه، وإزالة التصبغات من على الشفتين، لتبدو أكثر إشراقًا ونعومة وأكثر امتلاء؟



إنفوجراف يوضح استخدامات لجهاز كيو سويتشد ليزر فى مركز دكتور أحمد السبكى

س: ما هى مميزات جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر؟

يمكن سرد مميزات جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر، فيما يلى:

1- يتميز بنظام تنبيه ذكى ونظام تحكم على قدر كبير من الأمان.

2- الجهاز به إطار لیزر مقاوم للصدمات ومریح يساعد فى زيادة الدقة.

3- الجهاز يحتوى على واجهة ليزر سهلة الاستخدام بشاشة LCD.

4- فعال فى إزالة الوشم "التاتو" فى وقت قصير جدًا وبنتائج مذهلة.

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إنفوجراف يوضح مميزات جهاز كيو سويتشد ليزر فى مركز دكتور أحمد السبكى

س: هل توجد نصائح يجب اتباعها قبل وبعد استخدام جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر؟

قطعًا هناك نصائح تقدم للحالات قبل وبعد استخدام جهاز Q Switched Laser كيو سويتشد ليزر، والتى يمكن سردها كالتالى:

1- يجب إخطار الطبيب إذا كانت الحالة سيدة وحامل.

2- الابتعاد عن أشعة الشمس بعد استخدام الجهاز لمدة 24 ساعة على الأقل.

3- يجب ترطيب البشرة باستمرار.



إنفوجراف يوضح نصائح لنجاح استخدام جهاز كيو سويتشد ليزر

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