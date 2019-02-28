انت الان تتابع موضوع فوائد نط الحبل .. ” رياضة القفز “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر رياضة نط الحبل من أبسط أنواع الرياضات التي يتم ممارستها في جميع الأماكن المختلفة، وتتميز هذه الرياضة بأنها لا تتطلب أي معدات أو أجهزة على الإطلاق سوى الحبل ويجب أن يكون هذا الحبل خفيف، وتتميز رياضة نط الحبل ” رياضة القفز” بعدة فوائد، ونظرًا لذلك فيعتمد عليها العديد من الرياضيين الذين يمارسوا أنواع الرياضات المختلفة مثل رياضة كرة السلة ورياضة الملاكمة.

ومن الممكن أن تمارس رياضة نط الحبل بصورة جماعية أو بصورة فردية أيضًا، فعلى سبيل المثال في حالة ممارستها بشكل جماعي فيقوم شخصان بمسك طرفي الحبل ويمدانه لطول جيد لمن يرغب في القفز، وحين ذلك يتمكن الشخصان من تحريك الحبل بصورة دائرية، وفي حالة ممارستها بشكل فردي فيتم ذلك من خلال تثبيت الشخص لطرفي الحبل بيديه، ويبدأ في تحريك الحبل بصورة دائرية من فوق رأسة حتى يصل الحبل لمحاذاة الأرض، وسوف نتعرف من خلال المقال على فوائد هذه الرياضة والنصائح التي يلزم اتباعها عند ممارستها.

نصائح في حالة ممارسة رياضة نط الحبل ” رياضة القفز”

من الجدير أن هناك مجموعة من النصائح يجب الإلتزام بها في حالة ممارسة رياضة نط الحبل ومن أهم هذه النصائح مايلي:

1- تفريغ المكان الذي يتم به ممارسة رياضة نط الحبل، وذلك لسهولة الحركة بدون أن يتم الإصطدام بالأثاث ويجب أن يتم هذا التمرين على أرضية مصنوعة من الخشب من أجل تقليل الإصطدام بالأرض.

2- الحرص على إرتداء ملابس ضيقة تكون مناسبة لتمرين رياضة الحبل، وذلك منعًا لإعاقة الحبل عند البدء بهذا التمرين، مع ضرورة الإهتمام بإرتداء حذاء رياضي يكون خفيف وذلك حتى يسهل حركة الأقدام بسرعة عند البدء في القفز.

3- ضرورة التأكد من أن طول الحبل يكون مناسب مع طول الشخص، مع ضرورة القيام ببعض الحركات قبل أن يتم ممارسة هذه الرياضة حيث يجب أن يتم القيام بالمشي ومط الجسم.

4- يجب أن يتم النط بدون إستخدام الحبل لمدة دقيقة واحدة وذلك لأن سرعة الجسم في البداية تكون بطيئة، مع ضرورة عدم القفز بطريقة سريعة وذلك لأن أهم شيء في هذه الرياضة هو أن يستمر التمرين لفترة طويلة، ولا يشترط به عدد القفزات، وذلك لأن في حالة السرعة في القيام بهذا التمرين فسوف يترتب عليه الشعور بالإرهاق بطريقة سريعة والتوقف عن القيام به.

5- من الأفضل عقب ممارسة التمارين والإنتهاء منها أن يتم تدليك الجسم كله من أجل المحافظة على ليونته وخاصة منطقة باطن الساقين.

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أهم فوائد رياضة نط الحبل ” رياضة القفز”

هناك فوائد عديدة لهذه الرياضة من أهم هذه الفوائد هى:

1- تساعد رياضة نط الحبل ” رياضة القفز” على خسارة كمية كبيرة من الوزن، ففي حالة ممارستها بصورة مستمرة لمدة أسبوعان فهذا يساعد على شد العضلات في كل من منطقة الأرداف والبطن وكذلك عضلات المنطقة السفلى من الجسم.

2- يعمل على تحسين وظائف أعضاء الجسم المختلفة كلها مثل القلب والجهاز التنفسي، حيث أشارت الدراسات على أن ممارسة ربع ساعة من رياضة نط الحبل كل يوم يعادل ممارسة رياضة السباحة لمدة ساعة إلاربع، كما تعادل أيضًا نصف ساعة من ممارسة الجري، وساعة كاملة من رياضة المشى، وذلك لأن رياضة نط الحبل تساعد على حرق حوالي 200 سعر حراري.

3- تساعد في المحافظة على ضغط الدم بالمستوى الطبيعي له، وذلك لأنها تساعد على إنتظام نبضات القلب بطريقة جيدة.

4- من الملاحظ أن هذه الرياضة لا تساعد فقط على تقليل الوزن بمنطقة الأقدام والأرداف والخصر ولكن تساعد على حرق كمية كبيرة من الدهون في كل من منطقة الذراعين والأكتاف أيضًا، أي أنها تمثل أهمية كبيرة لجميع عضلات الجسم كلها.

5- تحسن من نمو الأطفال بطريقة جيدة، وذلك لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية في أجسام الأطفال، كما تساعد هذه الرياضة أيضًا على زيادة ليونة وحركة الأكتاف بطريقة جيدة، وذلك يرجع للحركة الدائرية المستمرة من أجل تحريك الحبل.

6- تعمل على تقوية مفاصل الجسم كله وزيادة ليونتها، وذلك للحركة المستمرة لها، كما تساهم أيضًا في المحافظة على توازن الجسم بطريقة جيدة.

7- تشجع من عمليات التمثيل الغذائي بالجسم وذلك في حالة الدمج بين كل من تمرين رياضة نط الحبل والتمارين الأخرى المهمة للجسم.

7- يساعد التمرين أيضًا على تحسين الذاكرة ومهارات القراءة عند الإنسان، فهو يعمل على تنشيط وزيادة الوعي.

8- يساعد في تحسين وظائف الجهاز التنفسي والمحافظة على القلب من التعرض للأمراض الخطيرة، كما يزيد من قدرته على التحمل، ويعتبر ذلك من الأمرو الهامة في حالة ممارسة الأنشطة الأخرى.