ساعات العمل الطويلة تصيب النساء بالاكتئاب

كشفت دراسة بريطانية، أن النساء اللواتي يعملن أكثر من 55 ساعة في الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بمن يعملن بين 35 و40 ساعة.

وعلى النقيض من ذلك، لم يظهر على الرجال الذين يعملون عدد الساعات نفسها علامات مماثلة للإصابة بالمرض، وفقا لفريق البحث.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أرجع الباحثون هذا التأثير إلى أن النساء يواجهن عبئا مضاعفا يجمع بين عدد ساعات العمل الطويلة والساعات التي يقضينها في الأعمال المنزلية، والتي غالبا ما يفعلنها دون مساعدة من الشركاء.

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ووجد الباحثون أن الرجال والنساء، على حد سواء، الذين يعملون أغلب أو كل عطلات نهاية الأسبوع، هم أكثر عرضة للاكتئاب من أولئك الذين يعملون فقط في أيام العمل العادية.

واستندت هذه النتائج إلى بيانات أكثر من 20 ألفا من البالغين البريطانيين، ممن شاركوا في دراسة طويلة الأمد عن الأسرة في المملكة المتحدة.

ووجدت النتائج أن النساء اللواتي يعملن 55 ساعة في الأسبوع لديهن احتمالية أكبر بنسبة 7.3% للإصابة بأعراض الاكتئاب من أولئك الذين يعملون بين 35 و40 ساعة.

كما كانت النساء أكثر قدرة من الرجال على إظهار علامات ضعف المزاج المرتبط بالعمل يومي السبت والأحد، رغم أن أفراد الجنسين تأثروا بنسبة 4.6% و3.4% على التوالي.