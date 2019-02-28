الدكتور أحمد المصري يتحدَّث عن أبرز أسباب زيادة الوزن

كشف الدكتور أحمد المصري، أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة، عن أسباب زيادة الوزن والبدانة.

وقال أحمد المصري، خلال تصريح خاصّ له إلى "لايف ستايل"، إن "بعض العادات الغذائية الخاطئة تكون سببا رئيسيا في الشعور بالجوع سريعا، وبالتالي زيادة الوزن والبدانة"، مشيرا إلى أن أوّل تلك الأخطاء تتمثل في تقليل عدد الوجبات والاكتفاء بوجبتين فقط، وبالتالي يحرم الجسم من إدخال عناصر مهمة يحتاج إليها ثم يشعر بالوجوع سريعا.

وأوضح المصري أن الاضطراب في النوم والعطش والتوتر والتعرض لضغوط يؤدي إلى الشعور بالرغبة في تناول الطعام وبخاصة المالحة والدهنية والحلوة، وأشار إلى أن تناول الكربوهيدرات والحلويات بشراهة يسبب رغبة شديدة في تناول الطعام بعد فترة قصيرة جدا من تناول السكريات.

وأكد أن السمنة أصبحت وباءً يهدد العالم وبخاصة المجتمعات النامية إذ تغيب عنها حملات التوعية الصحية ويزيد فيها من استهلاك الزيوت وبعض الأطعمة التي تؤدي إلى السمنة، فضلا عن العادات غير الصحية التي يتعوّدها الأطفال منذ الصغر كالنوم بعد الأكل مباشرة، وتناول بعض الأطعمة بشراهة كالمقليات مثل الطعمية والبطاطس، وغيرهما، لذا تجب مواجهته عن طريق التوعية الصحية في المدارس والمستشفيات وفي المساجد والكنائس والنوادي الاجتماعية للقضاء عليه.

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