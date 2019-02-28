شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتبع نظاما غذائيا يحسن صحة الدماغ والذاكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الطعام بشكل أساسى بصحتنا سواء كانت صحتنا الجسدية أو صحة العقل والدماغ والذاكرة، لذا يمكنك أن تتحكم فى نوعية طعامك لتحسين صحة دماغك وتحسين ذاكرتك أيضاً، خاصة أن هناك أطعمة تعزز صحة الدماغ وأطعمة أخرى تؤثر بالسلب، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائج تساعدك على اتباع نظام غذائى يحسن صحة الدماغ والذاكرة، بحسب ما نشر موقع "Help guide".



نظام غذائى لتحسين صحة الدماغ

1-النظام الغذائي الذي يعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك) والبروتين يوفر الكثير من الفوائد الصحية ويحسن الذاكرة أيضًا.

2-الأوميجا 3، تظهر الأبحاث أن أحماض أوميجا -3 مفيدة بشكل خاص لصحة الدماغ ومن مصادره سمك السلمون والتونة وسمك السلمون والماكريل والسردين والرنجة، الأعشاب البحرية، والجوز، وبذور الكتان، وزيت بذرة الكتان، والسبانخ، والقرنبيط، وبذور قرع العسل، وفول الصويا.

3-الحد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، تشير الأبحاث إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون المشبعة (مثل اللحوم الحمراء والحليب كامل الدسم والزبدة والجبن والقشطة والأيس كريم) تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتضعف التركيز والذاكرة.



تحسين ذاكرتك

4-شرب الشاي الأخضر، حيث يحتوي على مادة البوليفينول ، مضادات الأكسدة القوية التي تحمي من الجذور الحرة التي يمكن أن تضر خلايا الدماغ.

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5-الاهتمام بوجبة الإفطار، فعلى الرغم من أن الدماغ لا يشكل سوى 2٪ من إجمالي وزن الجسم، إلا أنه يستخدم ما يصل إلى 30٪ من السعرات الحرارية اليومية، و بما أن الدماغ يحرق الوقود حتى أثناء النوم، فإن تناول وجبة الإفطار هو أفضل طريقة لإعادة تخزين الطاقة ومنع الإرهاق الذهنى في وقت لاحق من اليوم وتحسين عمل الدماغ.

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