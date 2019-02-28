شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تخلى الشيكولاتة الغامقة سر شباب بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد البعض من محبي الشيكولاتة، أن كل أنواعها قد تسبب لهم تهيجا للبشرة أو حبوب، أوغيرها من العلامات التى تظهر علي البعض، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن الشيكولاتة الداكنة على وجه الخصوص يتناولها البعض لتحسين نضارة وجمال البشرة، ووفقا لتقرير نشره موقع healthline الطبي فإن الشيكولاتة الداكنة غنية بالكاكاو الذى يعد غنيا بمضادات الأكسدة التى تعمل علي تعزيز صحة الجلد وجعله أكثر كثافة ومرطبا بشكل واضح.



الشيكولاتة الداكنة 2

وذكر الموقع أن الشيكولاتة الداكنة تساعد على تقليل خشونة البشرة وتعزيز نعومة الجلد وتعمل على تقشيره، وتساعد بشكل كبير علي جعل الجلد أقل حساسية لأشعة الشمس ، وتساعد أيضا على سريان الدم بشكل جيد مما يساعد على تغذية البشرة.

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الشيكولاتة الداكنة 1

ومن أبرز فوائد الشيكولاتة الداكنة للبشرة، أنها تعمل على جعل البشرة تتحمل الأشعة البنفسجية، ولذا ينصح التقرير بضرورة أن تختار الشيكولاتة الداكنة المحببة إليك والغنية بنسبة كبيرة من الكاكاو لا تقل عن الـ70 %، مع القليل جدا من السكر المضاف إليها، للحصول على أقصى فوائد للشيكولاتة، وتعمل هذه النوعيات على تحسين نسيج الجلد بشكل عام، وتقليل حدة التجاعيد وتعزيز شباب البشرة.