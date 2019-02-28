شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حساسية الأنف بالعلاج المناعى والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر حبوب اللقاح من أكثر مسببات حساسية الأنف شيوعًا التى تحدث مع تغيير الفصول، وما يقرب من 8% من البالغين في الولايات المتحدة الذين يعانون من التهاب الأنف التحسسي، وفقا للأكاديمية الأمريكية للحساسية، والربو والمناعة (AAAAI).



حساسية الجيوب الانفية

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أن ما بين 10% و 30% من سكان العالم قد يعانون أيضًا من حساسية الأنف.

أعراض حساسية الأنف

تشمل الأعراض الشائعة لحساسية الأنف ما يلي:

العطس

سيلان الأنف

انسداد الأنف

حكة في الأنف

السعال

قرحة

حكة في العيون

عيون دامعة

الدوائر السوداء تحت العينين

صداع متكرر

قشعريرة

التعب المفرط

ستشعر عادةً بواحد أو أكثر من هذه الأعراض فورًا بعد ملامسة مادة مثيرة للحساسية، وقد تحدث بعض الأعراض، مثل الصداع المتكرر والتعب فقط بعد التعرض لفترة طويلة لمسببات الحساسية.



حساسية الجيوب الانفية

علاج حساسية الأنف

يمكنك علاج التهاب حساسية الأنف بعدة طرق. وتشمل:

الأدوية

مثل مضادات الهيستامين ونقط الأنف لكن يجب استخدامها لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام

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العلاج المناعي تحت اللسان (SLIT)

يتضمن SLIT وضع قرص يحتوي على خليط من العديد من المواد المثيرة للحساسية تحت لسانك. يعمل بشكل مماثل للتطعيم ضد الحساسية ولكن بدون حقن.

وحاليًا، هو فعال لعلاج حساسية الأنف والربو الناجمة عن العشب، وحبوب اللقاح شجرة، ووبر القط، عث الغبار.



حساسية الجيوب الانفية

العلاجات المنزلية

يمكنك تجربة استخدام مكيف الهواء بدلاً من فتح النوافذ.

إذا كنت تعاني من حساسية من عث الغبار ، فقم بغسل الصحون والبطانيات في الماء الساخن فوق 130 درجة فهرنهايت (54.4 درجة مئوية).