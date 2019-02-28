شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد دبس الرمان للحماية من أمراض القلب وخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دبس الرمان هو خليط بسيط من عصير الرمان والسكر وعصير الليمون الذى يعطى نكهة مختلفة لأنواع الطعام، يحتوى عصير الرمان على مضادات الأكسدة وفيتامين ب التى توفر فوائد صحية مختلفة للجسم.

يحتوى دبس الرمان وفقًا لتقرير موقع "livestrong" على العديد من فيتامينات ب بما في ذلك B1 وB3 وB5 وB6 ويساعد فيتامين B1 الجسم على إنتاج الطاقة ويساعد على تكوين الإنزيمات التي تساعد العضلات، ونظام القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، وفيتامين B3 أو النياسين يساعد على الحفاظ على صحة وحيوية بشرتك والجهاز العصبي والجهاز الهضمي.

فيتامين B5، أو حمض البانتوثنيك، يساعد على تعزيز النمو الطبيعي والتنمية، بينما يساعد فيتامين B6، أو البيريدوكسين، الجسم على تحطيم البروتينات التي يستهلكها ويحافظ على صحة خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك.



فوائد دبس الرمان



تعزيز جهاز المناعة

فوائد دبس الرمان للجسم

تعزيز جهاز المناعة

يحتوى دبس الرمان على مضادات الأكسدة خاصةً فيتامين C، التي تعزز من صحة جهاز المناعة للشخص.

عند هضم الطعام، تحدث عملية تسمى الأكسدة حيث يتم تشكيل جزيئات تسمى الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي مواد يمكن أن تؤدى إلى تلف الأنسجة ويمكن أن تسبب أمراض مثل أمراض القلب أو السرطان، يمكن أن يمتص الجسم الجذور الحرة من الملوثات البيئية مثل الدخان والإشعاع، لذا تساعد مضادات الأكسدة جهاز المناعة على حماية الخلايا من التأثيرات الضارة للجذور الحرة.



دبس الرمان

دبس الرمان لخفض الكولسترول

دبس الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكولسترول في الشرايين، حيث يؤدي تراكم الكولسترول إلى تضيق الشرايين، وهو السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب.

يمكن لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الموجودة بكمية كبيرة فى الرمان عن الفواكه الأخرى، فى تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة التي تؤدي إلى تراكم الكولسترول.

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خفض الكولسترول

منع الالتهابات فى الجسم

الالتهاب المزمن هو أحد المحركات الرئيسية للعديد من الأمراض الخطيرة، التى تشمل أمراض القلب والسرطان والسكر من النوع 2 ومرض الزهايمر وحتى السمنة.

يحتوي الرمان الذى يصنع منع الدبس على خصائص مضادة للالتهابات قوية، والتي تتوسطها إلى حد كبير خصائص مضادة للأكسدة، وقد أظهرت دراسات أنها يمكن أن تقلل من النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في سرطان الثدي وخلايا سرطان القولون.



منع الالتهابات فى الجسم

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، تساعد الأحماض الدهنية فى دبس الرمان خاصة حمض البونيك فى الحماية من عدة خطوات في عملية مرض القلب.



دبس الرمان يساعد على الحماية من أمراض القلب

دبس الرمان قد يقلل ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم واحدة من العوامل الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتبين أن تناول عصير الرمان أو مشتقاته يوميًا بانتظام يساعد بشكل كبير على خفض مستويات ضغط الدم في أقل من أسبوعين.



دبس الرمان لخفض الضغط

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