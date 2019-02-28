عبدالرحمن العويس يرأس وفد الإمارات في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

ترأس عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، وفد بلاده في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للتحضير للدورة العادية الـ51 للمجلس والمقررة، الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الإمارات.



ويضم المكتب بالإضافة إلى الإمارات كلاً من الأردن، مصر، السعودية، تونس (ترويكا رئاسة القمة) والمغرب واليمن.



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تضمن جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي مناقشة أنشطة الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه العاديتين الـ49 مارس/آذار 2018 والـ51 فبراير/شباط 2019، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمحور الرئيسي لأعمال الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي.

وناقش المجلس مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم وتوصيات الملتقى العربي حول الصحة الإنجابية تحت عنوان "تطوير مهارات القابلات والممرضات العاملات في مجال الصحة الإنجابية" والمنتدى الوزاري العربي السنوي في مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وكذا التبرع بها والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب جنيف مايو/أيار 2019 والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.



وتضمن جدول الأعمال كذلك مشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة (السيدا- الإيدز) المقدم من الجزائر ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية المقدم من مصر وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.