شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار جوزة الطيب عند تناولها بكثرة منها الهلوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوزة الطيب من أفضل أنواع التوابل التى يمكن إضافتها للطعام، ولها فوائد صحية عديدة، منها تحسين صحة المعدة وعلاج أمراض الجهاز التنفسى، ولكن الإفراط فى تناول جوزة الطيب يسبب أضراراً صحية وآثاراً جانبية نتعرف فى هذا التقرير على اضرار جوزة الطيب، بحسب ما ذكر موقعا "Live strong" و lybrate.



اضرار جوزة الطيب

اضرار جوزة الطيب

هناك عدد من الآثار الجانبية والاضرار عند الافراط فى تناول جوزة الطيب، وتشمل ما يلى:

-الغثيان وتقلصات المعدة والقيء، حيث إن تناول جوزة الطيب بكثرة يرفع من أحماض المعدة لديك، وهو ما يجعلك ترغب فى التقيؤ مع التقلصات فى المعدة.

-الهلوسة، يمكن أن تحدث الهلوسة ونوبة من الفصام خارجة عن سيطرتك بسبب الإفراط فى تناول جوزة الطيب، وهذه من الآثار الجانبية الخطيرة بعد تناول جوزة الطيب، لذا يجب عليك الذهاب للمستشفى فوراً.

-جفاف الفم والحمى من الآثار الجانبية للإفراط فى جوزة الطيب، ويمكن أن تكون متقطعة أو يمكن أن تستمر لعدة أيام.

-زيادة سرعة ضربات القلب، حيث تتسبب جوزة الطيب في زيادة نبضات القلب وجفاف الجلد، و قد يؤدي خفقان القلب إلى حدوث حلقة من مشكلة القلب غير المشخصة، وهكذا ، يمكن أن يؤدي تناول جوزة الطيب إلى مرض القلب.

-الهلوسة وإحساس الموت، حيث يمكن أن يحدث إحساس بالموت في وقت واحد مع الهلوسة، وهذه من الآثار الجانبية الخطيرة التى تتطلب رعاية طبية فورية.



جوزة الطيب

فوائد جوزة الطيبتنشط الذهن

تحتوي جوزة الطيب على الزيت العطري، myristicin و macelignan، مما يساعد على الحد من تدهور المسارات العصبية والوظائف المعرفية التي تصيب عادة الأشخاص المصابين بالخرف أو مرض الزهايمر، كما يمكن أن يساعد في القضاء على التعب والإجهاد وتحفيز وظائف الدماغ وتنشيط خلايا المخ، وتستخدم جوزة الطيب لمكافحة الاكتئاب والقلق.

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فوائد جوزة الطيب

تخفف الألم

جوزة الطيب هي أيضا مسكن للألم، حيث تحتوي على العديد من الزيوت الطيارة الأساسية التى لها خصائص مضادة للالتهابات تجعلها مفيدة لمعالجة آلام المفاصل والعضلات، كما يمكن لزيت جوزة الطيب علاج الالتهاب، والتورم، وآلام المفاصل، وآلام العضلات والقروح.

تخفف ألم الأسنان

جوزة الطيب لها خصائص مضادة للبكتيريا، حيث أنها تحتوي على الأوجينول، الذي يساعد فى علاج ألم الأسنان ويمنع رائحة الفم الكريهة وقرح الفم .

تعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد محتوى الألياف الغني في جوزة الطيب على مساعدة حركة الأمعاء وتحسن صحة الجهاز الهضمى، وتساعد فى علاج الامساك والحموضة.

تعالج الأرق

تحتوي جوزة الطيب على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن أساسي في الجسم يقلل من التوتر العصبي والقلق، كما أنه يحفز إفراز السيروتونين الذي يخلق شعوراً بالاسترخاء، حيث يتم تغيير هذا السيروتونين إلى الميلاتونين في الدماغ، والذي يعمل بمثابة محفز النوم.

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