شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب صداع العين الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداع شديد يتعرض له الكثيرون في العين، وله العديد من الأسباب والأعراض التي سنتعرف عليها خلال هذا التقرير، ووفقا لما نشره موقع "healthline" الطبي، فإن هذا الأمر قد يعوق ممارسة الحياة بشكل طبيعي نظرا لعدم معرفة السبب أو نظرا لعدم وجود حل أمثل في التخلص والقضاء على أسباب هذه الأزمة، التي قد تكون من أسباب الإصابة بالعمى المؤقت أو الدائم حسب درجة الحالة.

أشار التقرير، إلى أن أعراض كثيرة تتعرض لها العين بشكل مفاجئ، وتختلف من شخص لآخر وأعراضها المتعارف عليها هي الشعور بحرقان شديد في العين وعدم القدرة على ممارسة قفل وفتح العين بشكل طبيعي، مع صداع يتسبب في حدوث زغللة ملحوظة في العين، ووخزات شديدة.

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ويرجع السبب المنتشر للشعور والإصابة بصداع في العين هو الإصابة بمشاكل بالجيوب الأنفية، والإرهاق وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، وأيضا الإصابة بنزلات البرد الشديدة، والحساسية، ولكن الأكثر شيوعا هي التهاب بالجيوب الأنفية، هذا ما أكد عليه التقرير.

اسباب صداع العين

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بصداع في العين، فمنها الشعور الإصابة بالتهاب الملتحمة، وقد يصاب الكثيرون بالصداع نتيجة لمضاعفات في العدسات اللاصقة، أو دخول أتربة في العين، حساسية في العين، ارتفاع في ضغط العينـ الصداع النصفي، مشاكل في الجيوب الانفية، وأيضا دخول جسم غريب في العين.

وأوصي التقرير علي ضرورة الوصول للحل المثالي في باقي الأمراض والتعرف علي السبب في الشعور بالصداع العين.