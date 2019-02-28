شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض نقص فيتامين ب 12 منها الدوخة والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التى يحتاجها جسمك، وهو أساسى لإنتاج كمية كافية من خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام، ويتواجد فى الأطعمة الحيوانية مثل: اللحوم ومنتجات الألبان أو مستخلصات الخميرة مثل الخميرة البيرة، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض نقص فيتامين ب 12، بحسب ما ذكر موقع "Drugs".



اعراض نقص فيتامين ب 12

ما هو نقص فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 12 ينتج عن مستويات منخفضة من فيتامين B12 المخزنة في الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم أو الأنيميا وهو عدد أقل من الطبيعي من خلايا الدم الحمراء.



ما هى اعراض نقص فيتامين ب

اعراض نقص فيتامين ب 12

تميل اعراض نقص فيتامين ب 12 إلى الظهور ببطء وقد لا يتم التعرف عليها على الفور، ولكن مع تدهور الحالة تتضمن الأعراض الشائعة ما يلي:

-الضعف والتعب.

- الدوار والدوخة.

-خفقان وسرعة نبضات القلب.

- قلة التركيز.

-ضيق في التنفس.

-ألم اللسان واحمراره.

-الغثيان أو ضعف الشهية.

-فقدان الوزن.

-الإسهال.

- اصفرار الجلد والعينين.



فيتامين ب 12 يوجد فى اللحوم ومنتجات الالبان

إذا بقيت مستويات منخفضة من B12 لفترة طويلة ، يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى تلف لا يمكن إصلاحه للخلايا العصبية ، مما قد يتسبب في ظهور الأعراض التالية:

-خدر ووخز في اليدين والقدمين.

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-صعوبة المشي.

-ضعف العضلات.

-التهيج.

-فقدان الذاكرة.

- الفصام.

- الاكتئاب.



الشعور بالتعب من اعراض نقص فيتامين ب

اسباب نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يتطور نقص فيتامين ب 12 للأسباب التالية:

- فقر الدم الخبيث، وينتج عن بروتين تفرزه خلايا بطانة المعدة يسحب فيتامين B12 ويأخذه إلى الأمعاء ليتم امتصاصه، ويرتبط هذا الأمر بحالة تسمى التهاب المعدة الضموري، وهى أكثر شيوعا في المسنين وكبار السن.

-إزالة أو إتلاف المعدة - يمكن أن يتطور نقص فيتامين ب 12 لدى الأشخاص الذين خضعوا لجراحة لإزالة جزء أو كل المعدة.

-فرط نمو البكتيريا - يعاني بعض الأشخاص من نقص فيتامين ب 12 نتيجة لظروف تؤدي إلى إبطاء حركة الغذاء من خلال الأمعاء (مرض السكري، تصلب الجلد)، مما يسمح للبكتيريا المعوية بالتكاثر والنمو في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وهذه البكتيريا تسرق فيتامين ب 12، بدلا من السماح للجسم بامتصاصه.

-نقص الغذاء - يمكن للنباتيين الذين لا يأكلون أي لحوم أو أسماك أو بيض أو منتجات ألبان أن يصابوا بنقص فيتامين ب 12 لأنهم يفتقرون إلى فيتامين ب 12 في وجباتهم الغذائية، وكذلك المرضى الذين يعانون من الشره المرضي أو فقدان الشهية العصبي.

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