مجدي بدران يتحدَّث عن إدمان الطعام والحساسية على قناة "القنال"

القاهرة - شيماء مكاوي يحلّ الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال، الخميس، العاشرة والنصف صباحا في برنامج "صباح القنال" على قناة "القنال"، للتحدّث عن الأكل العاطفي وإدمان الطعام والحساسية وأدوية وراء زيادة الوزن وضعف الاستجابة المناعية والسمنة تزيد من أزمات الربو، والسمنة تصعب علاج حساسية الصدر، وثلاثي تلوث الهواء والسمنة والربو، والسمنة وانقطاع النفس أثناء النوم، والسمنة تزيد من الارتجاع المعدي المريئي، وتلوث الهواء أكثر ضررا مع نقص فيتامين د، وخفض الوزن الزائد يفيد في السيطرة على الربو. البرنامج إعداد علي يوسف وتقديم نهى عبدالوهاب وتردد قناة "القنال" على القمر الصناعي النايل سات 11230. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا Advertisements - مجدي بدران يتحدّث عن الحساسية والمناعة على راديو مصر الثلاثاء - مجدي بدران يؤكد أن تربية الحيوانات تسبب حساسية الصدر

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