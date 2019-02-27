شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الأب من صحة الجنين.. حافظ على النسل بـ5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمر الأب وحياته الصحية قد تؤثر على صحة أطفاله وهم أجنة، وعلى الرغم أن الأم هى التى تحمل فيه وليس الرجل، ذكر موقع safebirthproject أن عمر الوالد له تأثير على النمط الظاهرى للنسل والتعرض للتشوهات الخلقية، فإذا كان الاب كبيرا فى السن فيزيد ذلك من خطر الاصابة بالتوحد وانفصام الشخصية ومتلازمة داون والعيوب الخلقية الاخرى مثل ( أمراض القلب والعيوب العضلية وأمراض الجهاز الهضمى).

وعندما يكون الاب لديه سعرات حرارية منخفضة فى مرحلة ما قبل المراهقة فيكون لدى الاطفال مخاطر أقل من الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر ، والعكس صحيح إذا كان لديه سعرات حرارية عالية يكون أطفاله معرضين للإصابة بمرض السمنة والسكر.



الاب

وإذا كان الاب من المدخنين فيؤثر ذلك على الحيوانات المنوية، وبالتالى يزيد من خطر اصابة الاجنة بعيوب خلقية، وذلك فى الكحوليات يسبب مشاكل فى الجهاز المناعى وانخفاض وظيفة العضلات وضعف الوظائف المعرفية، كما اثبتت بعض الدراسات أن الاجهاد والضغط العصبى عند الرجل يؤثر على صحة الجنين .

يعتبر الكثيرون أن قبل ولادة أى طفل لا بد ان تتبع الامهات بعض النصائح الغذائية السليمة ولكن على الاب ايضا قبل التفكير فى انجاب الاطفال ان يتبع بعض النصائح وأبرزها:



تغذية

1:الامتناع عن التدخين وشرب الكحوليات.

2:الاهتمام بالتناول الاطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحفاظ على وزن الجسم.

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3:تجنب الضغط النفسى والعصبية والنوم بعدد ساعات كافية.

4:ممارسة التمارين الرياضية يوميا.

5:إذا كان هناك أى أمراض وراثية فيجب استشارة الطبيب قبل الانجاب.

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