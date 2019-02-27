انت الان تتابع موضوع علاج الصفقة في المنزل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن لفحة الهواء هي حالة من التشنجات العضلية التي ينتج عنها ألم وتيبس في الأجزاء المختلفة بالجسم، حيث يكون هذا الأمر بسبب ما يحدث من تعرض عضلات الجسم إلى الهواء البارد في فصل الشتاء أو فصل الصيف، بالإضافة إلى تعرض الإنسان إلى التقلبات المختلفة في الطقس من الحرارة والبرودة والتعرض إلى مختلف عوامل الجو، الأمر الذي يتسبب في تمدد العضلات أو أيضا تقصلها مما يسبب تشنجات عضلية مؤقتة، ينتج عنها أيضا ألم يستمر لفترة طويلة إن لم يتعرض إلى العلاج السريع.

كما أنه هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بلفحة الهواء والتي من أهمها الجلوس لفترات طويلة تحت المكيف، والجلوس تحت تيار هوائي قوي سواء كان ساخن أو بارد، أو أيضا التعرض إلى مختلف درجات الحرارة، وهذا الأمر ينتج عنه أيضا جفاف في العين وهيجان وحالة من الحساسية والاحمرار، بالإضافة إلى أنه يصبح السبب في مختلف الأمراض الصدرية.

أسباب الإصابة بالصفقة في المنزل

كما ذكرنا إن التعرض إلى تيار هوائي سواء بارد أو ساخن يكون سبب في التعرض الإصابة بلفحة الهواء، بالإضافة إلى أن الاستحمام والتعرض إلى مختلف درجات الحرارة يسبب تشنجات عضلية، كما أنه يوجد العديد من الجراثيم التي تنشط في فصل الشتاء، وبالأخص تلك التي تكون ناتجة عن الهواء البارد وتصيب الجهاز الصدري والجهاز التنفسي، مما يسبب في ضعف العضلات وتصبح عرضة للتشنجات والتقلصات.

علاج الصفقة في المنزل

هناك العديد من الأقوال التي تقوم ان الوقاية خير من العلاج، وبالطبع فالأمر حقيقي، وهناك مختلف الطرق التي تؤدي إلى علاج الصفقة أو كما يطلق عليها لفحة الهواء، ومن تلك الطرق التي تحدث من خلال معالج مختص حيث يقوم بوضع الأطراف في أي من أصابعه في طرف العضلة المتقلصة، وذلك حتى يقوم بإعادتها إلى مكانها الطبيعي، ويكون الهدف من هذا الأمر هو تفادي حصول الأضرار، وتلك الطريقة تتسبب في ألام كبيرة عند تنفيذها، ولكن ما يميزها هو أنها تأتي بنتائج سريعة.

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كما أنه من الطرق التي تساهم في علاج المشكلة أيضا هي الحجامة، وهي عملية تتم أعلى الظهر وبين الأكتاف، ويكون الهدف منها حل المشكلة وعلاج الجسم، وتساهم في التخفيف من مختلف الأعراض التي تنتج عن لفحة الهواء، كما أن الحجامة لها مختلف الفوائد الأخرى والتي من أهمها دورها القوي في تعزيز وتقوية الجهاز المناعي للجسم

أما عن الطرق التقليدية بشكل كبير في علاج الصفقة أو لفحة الهواء هو القيام بإراحة الجسم بشكل جيد، والعمل على تدفئته، وتحدث تلك الطريقة على وجه الأخص في فصل الشتاء، بالإضافة إلى تناول مختلف المشروبات المهدئة والمسكنة أيضا، كما يتم شرب مختلف الفيتامينات المدعمة التي يكون الهدف الأساسي منها تقوية العضلات وتسكين الجسم إلى أكبر قدر ممكن، كما يمكن أيضا العمل على إجراء التدليك والمسح من خلال الطبيب، ويراعى أن لا يتم تنفيذ تلك الطريقة بشكل منزلي نظرا لأنها تتسبب في إزاحة الفقرات، وفي بعض الأحيان تتسبب في حالة من الانزلاق مما ينتج عنها آلاف كثيرة تؤدي إلى الإصابة بالديسك.

أعراض لفحة الهواء

هناك بعض من الأعراض التي تنتج عن لفحة الهواء أو الصفقة في الرأس، ويكون من أهم تلك الأعراض الإصابة بصداع قوي في الرأس، وهنا يشعر الإنسان عدم القدرة على التحرك وعدم وجود توازن في الحركة أو المشي، وهنا يعاني أيضا من صدغ الرأس، ويصل هذا الألم إلى الرقبة والكتفين.

أما عن لفحة الهواء التي تصيب عضلات الضهر فيكون المها ممتد إلى العضلات وإلى الكتفين وذلك في المنطقة التي تكون أسفل الظهر، مما يجعل الإنسان يشعر بحالة من تيبس الرقبة، ويصبح الإنسان ليس بقادر على تحريك الرقبة، كما أنه يصبح غير قادر على المشي، وهنا يفضل النوم لفترات طويلة نظرا لما يشعر به من خمول تام، وفي تلك الحالة ينصح بتناول الأدوية المتخصصة، بالإضافة إلى تناول الشوربات الدافئة التي تكون غنية من الفيتامينات، بالإضافة إلى الاستلقاء واخذ قسط من الراحة بالإضافة إلى تناول مختلف المأكولات والمشروبات الدافئة.

كما أنه في بعض الحالات أيضا تصيب لفحة الهواء الصدر، مما يسبب آلام في الكتف، ويسبب الأمر التهاب في الاحبال الصوتية، بالإضافة إلى اختفاء الصوت لفترة من الزمن من الحنجرة أو يكون هناك بحة في الصوت، ويتم علاج تلك المشكلة من خلال تناول المشروبات الساخنة أو من خلال التبخير بالأعشاب.

ومن الحالات النادرة في الحدوث إصابة الوجه بلفحة الهواء، ويطلق عليها العصب السابع، وينتج عن تلك المشكلة أن يميل الفم إلى جهة معينة، وتصبح العين بنصف إغلاق، كما يكون هناك شعور بألم كبير خلف الأذنين، ولكن تلك العمليات تنتهي بالمساجات والتدليك بالإضافة إلى مراجعة الطبيب، وبعض الأحيان يتسبب الأمر في الإصابة بجفاف القرنية والتحسس عند مرور الهواء البارد