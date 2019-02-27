احدث الطرق في زراعة الاسنان

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بعد 50 عاما من تعميمها الأولي ، تستمر زراعة الأسنان في تغيير صناعة الأسنان بمعدلات مذهلة، لقد انتقلوا من كونهم حلًا مكلفًا وطموحًا للطب إلى خيار يعتبر سائدًا من قبل العديد من أخصائيين الأسنان والمرضى، لقد انتقلوا من مواضع صعبة مع خيارات جمالية مهزوزة إلى تدفقات عمل رقمية كاملة تكاد تكفل أفضل شكل للأسنان للمريض، وفيما يلي سنخبرك عن بعض أحدث التطورات في تكنولوجيا زراعة الأسنان، مع بعضًا من أحدث الأنظمة ، وكيف أن الاختراقات في التكنولوجيا المادية والجراحية تغير ما يمكن أن يفعله أطباء الأسنان، وما يمكن أن يأمله المرضى، وهذا هو الابتكار في أفضل حالاته .

زراعة الأسنان

زراعة الأسنان هي صناعة ضخمة ، وهي في طريقها إلى أن تكون قيمتها أكثر من 4.4 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2020، يقدر اليوم أن 69٪ من البالغين بين 35 و 44 قد فقدوا سنًا واحدة على الأقل ، و 26 ٪ من البالغين سيخسرون كل أسنانهم الدائمة بحلول الوقت الذي يبلغون فيه 74 عامًا، ولكي يستفيد طب الأسنان من هذا الأمر ، يحتاج أطباء الأسنان إلى معرفة أحدث التقنيات المتاحة، وبهذه الطريقة ، يمكن أن يطمئن السكان المسننون بأنهم سيحصلون على الرعاية التي يحتاجونها .

تتطور التكنولوجيا وراء زراعة الأسنان بطرق مثيرة ، مما يجعل الاستخدام العلمي للمواد والتقنيات المتطورة، وسنرى كيف يمكن لأطباء الأسنان أن يتعلموا ويستفيدوا من أحدث هذه الخطوات للتأكد من أنهم حصلوا على ثقة مرضاهم، ومع وجود ذلك ، ستضمن زيادة عدد السكان المتقدمين في السن وزيادة الدخل المتاح والوعي المتزايد لرعاية الأسنان في جميع أنحاء العالم، أن جميع خبراء زراعة الأسنان لا يعانون من نقص في فرص العمل .

عندما يحتاج المرضى إلى زراعة أسنان ، فإنهم يرغبون بطبيعة الحال بسنهم الجديد بسرعة وبأقل قدر ممكن من الألم، ويمكن تحقيق كلاهما مع أحدث التطورات في تكنولوجيا الزراعة، وتسمح الجراحة الموجهة بزراعة الغرسة بسرعة دون شقوق ، وتتيح مواد زرع جديدة للجراح وضع تاج على الزرع على الفور، ويعد استخدم تقرير الحالة من أحدث التقنيات التي بدأت في 2016، في هذه الحالة ، يحتاج المريض إلى زرع ليحل محل الأسنان الأمامية المفقودة، ونجح الجراح في الجمع بين الجراحة الموجهة بالموديل مع وضع فوري لزرع التيتانيوم ذو البنية النانوية ، والدعامة النهائية .

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تطور تقنية طب الأسنان

سيكون تاريخ غرسات الأسنان تاريخًا لاستخدام البشرية للتكنولوجيا، تشير الأدلة إلى أن الأصداف البحرية والحجارة والمعادن استخدمتها الحضارات القديمة لتحل محل الأسنان المفقودة في آخر 5000 سنة على الأقل، بالطبع ، لقد حان علم زراعة الأسنان شوطا طويلا في ذلك الوقت، وفي ما يلي نظرة سريعة على بعض التطورات التي ستحدد مستقبل طب الأسنان:

لقد رأينا بالفعل كيف أصبح فقدان العظام احتمالًا حقيقيًا للزرعات، والآن ، يمكن استخدام التصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر (CAD-CAM) لإنشاء نسخ متماثلة متطابقة للأسنان غير القابلة للإنقاذ، والتي تكون جاهزة للزراعة فورًا بمجرد استخراج الأسنان، وأفضل ما في الأمر بالنسبة للمرضى ، هو أن العملية خالية تمامًا من الأعراض ، حيث يمنح هذا الإجراء المرضى أفضل علاج ممكن في أقل وقت ممكن ، مما يزيد من الكفاءة لأطباء الأسنان في هذه العملية .

حتى قبل الجراحة ، يمكن الإجابة على احتياجات المرضى وطلباتهم باستخدام تقنية CAD-CAM ، مع الوضوح وسهولة عدم ملاءمة هذه البدائل، حيث يتم استخدام تقنية التصوير للتواصل بفعالية حول كيفية تأثير العلاج على جماليات المريض، حيث يتم استخدام الصور الرقمية المستندة إلى نماذج متعمقة لأسنان المريض، لإظهار كيف ستبدو جميع أنواع إجراءات الأسنان في الواقع، وهذه طريقة واضحة لتهدئة شكوك المرضى حول العلاجات المحتملة ، وتحسين خبرتهم في العلاج .

قدمت التطورات في طب الأسنان الرقمي وسيلة مثالية للجميع في خطة علاج المرضى للتعاون بشكل أكثر كفاءة، ويقوم نظام زراعة CAMLOG بتوحيد برامج التخطيط الرقمي والتقنيات الجراحية ونظام الدليل الموصى به، لتحقيق وضع الزرع المثالي للمريض، وعلى الرغم من أن دمج الحلول الرقمية يتطلب تكلفة تثبيت أولية ، فإن استخدام سير العمل الرقمي إلى أقصى حد هو طريقة مثبتة لتحسين كفاءة سير العمل، وتسهيل التعاون مع المختبرات ، مما يوفر الوقت والمال الثمين، وتعد تقنيةCAMLOG حاليا نظام الزرع رقم 1 في ألمانيا .

مستقبل طب الأسنان

لتكون على استعداد لمستقبل طب الأسنان ، تحتاج إلى معرفة كيفية وجود الممارسة الخاصة بك في الوقت الحاضر، فالدورات الجامعية في طب الأسنان لا تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الوعي بأحدث تقنيات طب الأسنان ، ونتيجة لذلك ، قد يشعر العديد من أطباء الأسنان بالخروج من الحلقة عندما يتعلق الأمر بتوفير الرعاية المثلى، ومع التكنولوجيا التي تتحرك بسرعة، فما زالت هناك حاجة لمزيد من التقنيات التقليدية، في ندوة BioHorizons عام 2018 ، ناقش آدم نولاد وديفيد مورنغان المزايا الحقيقية لطب الأسنان الداخلي في زراعة الأسنان، وكيف تطورت أنظمة الزرع لدمجها مع فوائد CAD / CAM وجراحة الكمبيوتر الموجهة والتصميم الجراحي.