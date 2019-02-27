انت الان تتابع موضوع علاج تهيج البشرة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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تعرف أن لديك طفح جلدي سيء أو حساسية جلدية عندما يكون الجلد أحمر اللون وهناك حكة ، مع ظهور نتوءات صغيرة أو تغيرات أخرى في لون البشرة أو مظهرها أو ملمسها . هذا يمكن أن يكون مرئيا على أي جزء من الجسم . هذا يحدث في كثير من الأحيان بسبب مشاكل مثل الصدفية ، والحساسية ، والأكزيما ، ولدغ الحشرات ، حب الشباب ، والتعرق ، من بين عوامل أخرى . يمكن أن يحدث التهيج من الشامبو أو مستحضرات التجميل أو الصابون أو المنظفات وقد يؤدي إلى طفح جلدي . ويمكن أيضا أن تسبب الطفح الجلدي أو الحساسية الجلدية من العدوى الفطرية ، البكتيرية ، أو الفيروسية . إذا كنت تعاني من طفح جلدي ، فيجب استشارة الطبيب .
طرق للحد وعلاج تهيج البشرة
زيت الزيتون
زيت الزيتون يساعد في الشفاء ويعزز تجديد الجلد نظرا لأنه غني بفيتامين (هـ) ومضادات الأكسدة . كما أنه يهدئ البشرة ويقلل من الحكة . استخدم زيت الزيتون البكر الممتاز أو مزيج من زيت الزيتون والعسل على الطفح الجلدي عدة مرات يوميًا حتى يتم الشفاء . أضِف أيضًا حفنة من مسحوق الكركم إلى زيت الزيتون وضعه من مرتين أو ثلاثة مرات في اليوم لبضعة أيام . الكركم غني بالخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات ، التي تهدئ الطفح الجلدي ويخفف الحكة . كما يساعد زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند على علاج الطفح الجلدي بشكل طبيعي . مزيج من زيت فيتامين (هـ) وزيت كبد سمك القد مفيد أيضا .
صودا الخبز
صودا الخبز مفيدة في تجفيف الطفح الجلدي كما في تخفيف الحكة والالتهابات . أضف حفنة واحدة من صودا الخبز إلى ثلاثة حفن من الماء وضعه على المنطقة المصابة كل يوم . لكفاءة فعالة يتكون خليط من صودا الخبز مع بعض زيت جوز الهند لعلاج طفح جلدي . لا تترك صودا الخبز على الجلد لفترة طويلة جدًا لأنها قد تسبب مزيد من التهيج .
الشوفان
عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من تهيج الجلد والالتهاب ، فإن الشوفان يعمل كخيار فعال نظراً لخصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب . وهو مفيد بشكل خاص في علاج الطفح الجلدي الناجم عن اللبلاب السام ، والأكزيما ، وجديري الماء ، وحروق الشمس والحساسية . مزج كوب من دقيق الشوفان في ماء الحمام الدافئ وينقع الجسم فيه لمدة 15 أو 20 دقيقة على الأقل . لعلاج الطفح الجلدي على الوجه ضع مزيجًا من كميات متساوية من دقيق الشوفان والزبادي العادي المخلوط بقليل من العسل .
الألو فيرا (الصبار)
بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطرية والمضادة للالتهابات والمطريات ، الصبار هو ممتاز لعلاج عدد من الأمراض الجلدية بما في ذلك الطفح الجلدي كما تهدئة الجلد . إذا كان هلام الصبار الطازج ، وهو مثالي لهذا الغرض غير متوفر ، يمكن شراء هلام الصبار أو استخراج .
الكمادات الباردة
يمكن للكمادات الباردة أن يكون مفيدا في الحد من الطفح الجلدي ، وخاصة تلك الناجمة عن الحرارة ولدغات الحشرات واللبلاب السام والقوباء المنطقية . يساعد على تخفيف التورم والالتهاب والحكة وهو مفيد بشكل خاص إذا بدأ الطفح الجلدي بالتطور إلى فقاعات . قم بتقليب مكعبات الثلج في كيس بلاستيكي مغلق أو كيس ثلج فوق المنطقة المصابة لبضع دقائق . بدلا من ذلك ، يمكنك ببساطة أن تضع قطعة قماش نظيفة في الماء المثلج وضعه على الطفح الجلدي لمدة 10 دقائق .
ملاحظة: تجنب وضع مكعبات الثلج مباشرة على الجلد .
خل التفاح
خل التفاح الطبيعي والعضوي هو علاج منزلي شائع لعلاج الطفح الجلدي وتسكين الحكة . يساعد محتواه من الحامض على مواجهة الالتهابات الجلدية أو حساسية الجلد التي يمكن أن تسبب المشكلة أو تفاقمها . وضع كرة القطن مغموسة في خل التفاح على المكان المصاب . إذا كان خل التفاح يسبب تهيج ، قم بتخفيفه بالماء قبل وضعه على الجلد . إذا كان هذا لا يزال يزعج بشرتك ، لا تستمر بوضعه .
البابونج
البابونج مفيد جدا في علاج الطفح الجلدي . يخفف من الحكة ويهدئ البشرة ويقلل من الالتهاب ويساعد على الشفاء بفضل خواصه المضادة للالتهاب ومضاد للالتهابات كما أنه مضاد للبكتريا ومضاد للفطريات ومضاد للفيروسات . قم بنقع قطعة قماش في مشروب البابونج وضعه على المنطقة المصابة ككمادات مع التكرار مرتين أو ثلاث مرات في اليوم . كما يتم تطبيق على المنطقة المصابة بتخفيف بضع قطرات في ملعقتين من زيت جوز الهند أو زيت ناقل آخر .
النيم
جزء كبير من تأثيره بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ، مسكن ، ومضاد للالتهابات ، ومضاد للفيروسات ، ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا ، النيم (المعروف أيضا باسم الليلك الهندي أو margosa) مفيد جدا في علاج عدد من الأمراض الجلدية بما في ذلك الأكزيما والطفح الجلدي وحب الشباب ، الجرب والصدفية والالتهابات المختلفة . كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع الشيخوخة وتنشيط خلايا الجلد . تغسل بعض أوراق النيم ، يعد المحلول وتتركه ليبرد . ضع كرة قطنية مغموسة في المحلول على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق على الأقل . من ناحية أخرى ، يمكنك استخدام مستخلص أوراق النيم أو الصابون أو الكريما أو غيرها من منتجات النيم .
آذَرْيون
آذريون هو فعال جدا لطفح جلدي مهدئ ، تهيج الجلد ، القرحة ، الأكزيما ، جفاف الجلد ، كدمات وجروح بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ، مضاد للفطريات ، مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات . ضع زيت آذريون على المنطقة المصابة واتركه لبضع ساعات ، كرر مرتين على الأقل يوميًا حتى ترى التحسن . أضف بعض زيت آذريون إلى ماء الحمام وانقعه لمدة 15 دقيقة .
الكزبرة
الكزبرة هي علاج فعال للطفح الجلدي وتهيج الجلد ويرجع ذلك أساسا إلى خصائصه المضادة للالتهابات ، المضادة للالتهابات والمطهر . ضع عجينة من أوراق الكزبرة على المنطقة المصابة وكرر مرة أو مرتين يوميًا لبضعة أيام . ملعقة واحدة من بذور الكزبرة في الماء ، وشرب هذا الشاي مرة واحدة يوميًا لبضعة أيام حتى تشفى المنطقة المصابة . يمكن أيضا استهلاك عصير الكزبرة مباشرة.
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