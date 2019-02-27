اعراض العجز الجنسي عند الرجال

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هو العرض الذي يؤثر باستمرار على قدرة الشخص على تحقيق أو الحفاظ على الانتصاب ، أو القدرة على تحقيق القذف . انها شكل من أشكال ضعف الانتصاب ، ويمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي تسهم في العجز الجنسي . وتشمل هذه الاضطرابات النفسية والجسدية على حد سواء . وفقا لدليل ميرك ، يقدر أن 50 في المائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عاما يعانون من ضعف الانتصاب في وقت أو آخر. يزداد خطر الإصابة بالعجز مع التقدم في العمر .

كما لوحظ أن الرجال الذين لديهم قدر أكبر من التعليم هم أقل عرضة للإصابة بالعجز ، وربما لأنهم يتمتعون بأنماط حياة صحية في المتوسط . غالباً ما يكون للعجز تأثير سلبي على الحياة الجنسية ، ويمكن أن يسبب ضغطًا إضافيًا ، والاكتئاب ، وتدني احترام الذات . يمكن أن يساعد فهم الأسباب المحتملة الأكثر شيوعًا الشخص في تحديد سبب تعرضه لهذه الحالة .

أعراض العجز الجنسي لدى الرجال

ضعف الانتصاب هو مشكلة شائعة بين الرجال ، وقد تختلف العلامات والأعراض من شخص لآخر . قد يتمكن رجل واحد من الحفاظ على الانتصاب لفترات قصيرة من الزمن ، في حين أن رجلاً آخر قد يظهر عدم القدرة الكاملة على تحقيق الانتصاب . ومع ذلك ، فإن مفتاح التعافي من الضعف الجنسي هو التعرف على علامات وأعراض الإنذار المبكر والحصول على المساعدة على الفور .

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صعوبة في تحقيق الانتصاب

العرض الأساسي للضعف الجنسي هو عدم القدرة على تحقيق الانتصاب الكافي لممارسة الجنس عندما تريد ذلك . قد تكون مشكلة قصيرة أو طويلة الأجل بالنسبة لرجل . ولكن يمكن أن تستمر إلى درجة أن تبدأ في نهاية المطاف تتداخل مع علاقتك الزوجية . ويمكن اعتبار مشكلة متقطعة في الحصول على الانتصاب جزءا طبيعيا من الحياة . ولكن إذا كانت قدرتك على تحقيق الانتصاب لا يمكن التنبؤ بها ، وهذا يعني أنه من غير الممكن الحصول على واحدة خلال الأوقات التي تريد فيها ممارسة الجنس ، قد تكون تبحث في أعراض الضعف الجنسي ، حتى لو كنت قادرا على الحصول على الانتصاب مرة واحدة حتى كل فترة طويلة .

عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب

ربما يمكنك الحصول على الانتصاب ، ولكنك تجد بسرعة أنها لا تدوم لفترة كافية لإكمال الجنس أو الاستمتاع به . على الرغم من أن الضعف الجنسي ليس دائمًا موضوعًا سهل المناقشة ، فأنت لست وحدك . وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، فإن ما يقرب من 30 مليون رجل يعيشون مع الضعف الجنسي في الولايات المتحدة . في سن الأربعين ، تصبح الحالة أكثر تكرارا مع تقدم الرجال في العمر . من المهم الإشارة إلى أن الضعف الجنسي يمكن أن يكون مرتبطًا بالإجهاد والهرمونات والرفاهية العاطفية والجهاز العصبي ونغمة العضلات والدورة الدموية والأدوية وغير ذلك الكثير . في حين قد يكون هناك تفسير بسيط لعدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب ، إلا أن الإثارة الجنسية هي وظيفة معقدة للجسم ، لذا فمن الأفضل لك استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من مشكلة في الانتصاب وممارسة الجنس بشكل منتظم ومستمر .

عدم القدرة على الحصول على الانتصاب

قد يواجه بعض الرجال صعوبة في الحصول على الانتصاب على الإطلاق ، الأمر الذي قد يؤدي إلى الشعور بالضيق أو الشعور بالذنب أو الإحراج أو العار أو غير ذلك من المشاعر الصعبة . إذا وجدت نفسك في هذه الحالة ، فقد تشعر أيضًا بعدم قدرتك على ممارسة الجنس بشكل عميق علاقاتك مع شريكك ، يؤثر على احترامك لذاتك ، ويقلل من إحساسك العام بالصحة والرفاهية . قد يسهم مزيج من العوامل الجسدية والنفسية في الإصابة بالضعف الجنسي . على سبيل المثال ، قد يعيق مرض جسدي قدرة الجسم على الانتصاب . هذا قد يخلق القلق ويضاعف من مشكلة الضعف الجنسي . والخبر السار هو أن هناك العديد من مقدمي الرعاية الصحية وأطباء المسالك البولية مجهزة لمناقشة وعلاج الضعف الجنسي . في حين أن الضعف الجنسي أكثر شيوعًا لدى الرجال المتقدمين في السن ، فمن الممكن تمامًا أن يكون لديك حياة جنسية صحية في سنواتك الناضجة .