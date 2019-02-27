انت الان تتابع موضوع اعراض العجز الجنسي عند الرجال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
هو العرض الذي يؤثر باستمرار على قدرة الشخص على تحقيق أو الحفاظ على الانتصاب ، أو القدرة على تحقيق القذف . انها شكل من أشكال ضعف الانتصاب ، ويمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي تسهم في العجز الجنسي . وتشمل هذه الاضطرابات النفسية والجسدية على حد سواء . وفقا لدليل ميرك ، يقدر أن 50 في المائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عاما يعانون من ضعف الانتصاب في وقت أو آخر. يزداد خطر الإصابة بالعجز مع التقدم في العمر .
كما لوحظ أن الرجال الذين لديهم قدر أكبر من التعليم هم أقل عرضة للإصابة بالعجز ، وربما لأنهم يتمتعون بأنماط حياة صحية في المتوسط . غالباً ما يكون للعجز تأثير سلبي على الحياة الجنسية ، ويمكن أن يسبب ضغطًا إضافيًا ، والاكتئاب ، وتدني احترام الذات . يمكن أن يساعد فهم الأسباب المحتملة الأكثر شيوعًا الشخص في تحديد سبب تعرضه لهذه الحالة .
أعراض العجز الجنسي لدى الرجال
ضعف الانتصاب هو مشكلة شائعة بين الرجال ، وقد تختلف العلامات والأعراض من شخص لآخر . قد يتمكن رجل واحد من الحفاظ على الانتصاب لفترات قصيرة من الزمن ، في حين أن رجلاً آخر قد يظهر عدم القدرة الكاملة على تحقيق الانتصاب . ومع ذلك ، فإن مفتاح التعافي من الضعف الجنسي هو التعرف على علامات وأعراض الإنذار المبكر والحصول على المساعدة على الفور .
صعوبة في تحقيق الانتصاب
العرض الأساسي للضعف الجنسي هو عدم القدرة على تحقيق الانتصاب الكافي لممارسة الجنس عندما تريد ذلك . قد تكون مشكلة قصيرة أو طويلة الأجل بالنسبة لرجل . ولكن يمكن أن تستمر إلى درجة أن تبدأ في نهاية المطاف تتداخل مع علاقتك الزوجية . ويمكن اعتبار مشكلة متقطعة في الحصول على الانتصاب جزءا طبيعيا من الحياة . ولكن إذا كانت قدرتك على تحقيق الانتصاب لا يمكن التنبؤ بها ، وهذا يعني أنه من غير الممكن الحصول على واحدة خلال الأوقات التي تريد فيها ممارسة الجنس ، قد تكون تبحث في أعراض الضعف الجنسي ، حتى لو كنت قادرا على الحصول على الانتصاب مرة واحدة حتى كل فترة طويلة .
عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب
ربما يمكنك الحصول على الانتصاب ، ولكنك تجد بسرعة أنها لا تدوم لفترة كافية لإكمال الجنس أو الاستمتاع به . على الرغم من أن الضعف الجنسي ليس دائمًا موضوعًا سهل المناقشة ، فأنت لست وحدك . وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، فإن ما يقرب من 30 مليون رجل يعيشون مع الضعف الجنسي في الولايات المتحدة . في سن الأربعين ، تصبح الحالة أكثر تكرارا مع تقدم الرجال في العمر . من المهم الإشارة إلى أن الضعف الجنسي يمكن أن يكون مرتبطًا بالإجهاد والهرمونات والرفاهية العاطفية والجهاز العصبي ونغمة العضلات والدورة الدموية والأدوية وغير ذلك الكثير . في حين قد يكون هناك تفسير بسيط لعدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب ، إلا أن الإثارة الجنسية هي وظيفة معقدة للجسم ، لذا فمن الأفضل لك استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من مشكلة في الانتصاب وممارسة الجنس بشكل منتظم ومستمر .
عدم القدرة على الحصول على الانتصاب
قد يواجه بعض الرجال صعوبة في الحصول على الانتصاب على الإطلاق ، الأمر الذي قد يؤدي إلى الشعور بالضيق أو الشعور بالذنب أو الإحراج أو العار أو غير ذلك من المشاعر الصعبة . إذا وجدت نفسك في هذه الحالة ، فقد تشعر أيضًا بعدم قدرتك على ممارسة الجنس بشكل عميق علاقاتك مع شريكك ، يؤثر على احترامك لذاتك ، ويقلل من إحساسك العام بالصحة والرفاهية . قد يسهم مزيج من العوامل الجسدية والنفسية في الإصابة بالضعف الجنسي . على سبيل المثال ، قد يعيق مرض جسدي قدرة الجسم على الانتصاب . هذا قد يخلق القلق ويضاعف من مشكلة الضعف الجنسي . والخبر السار هو أن هناك العديد من مقدمي الرعاية الصحية وأطباء المسالك البولية مجهزة لمناقشة وعلاج الضعف الجنسي . في حين أن الضعف الجنسي أكثر شيوعًا لدى الرجال المتقدمين في السن ، فمن الممكن تمامًا أن يكون لديك حياة جنسية صحية في سنواتك الناضجة .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر اعراض العجز الجنسي عند الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.