انت الان تتابع موضوع ما هو الرمد الربيعي .. والوقاية منه وعلاجة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الرمد الربيعي، يتبر الرمد الربيعي واحد من الامراض التي تصيب العين، وهي عبارة عن حساسية مزمنة تصيب ملتحمة العين بشكل خاص، كما يمكن ان تصيب جفن العين، وهي من أنواع الحساسية التي تؤثر على الكبار والصغار ايضا، ويظهر الرمد الربيعي عند الذكور أكثر بكثير من ظهوره عن الاناث، ويكون من عمر خمس سنوات الى خمس وعشرين عام.

مرض الرمد الربيعي

يظهر الرمد الربيعي بشكل كبير عند الأشخاص الذين لديهم عوامل وراثية، فهي تزيد من فرصة اصابتهم بذلك المرض، كما تظهر أيضا عند الأشخاص الذين يسكنون في المنطق الحارة، ولكن عليك ان تعلم ان الرمد الربيعي من الامراض التي يصعب علاجها بشكل كبير.

ما هي أسباب ظهور حساسية الرمد الربيعي

1_ المزروعات التي تنتشر بشكل كبير في فصل الربيع، والحشائش وأيضا حبوب الطلع من الاشجار، كل تلك الأشياء تتسبب في ظهور الحساسية.

2_ ايضا تأتي من التيارات الهوائية التي تحمل الكثير من الاتربة والغبار وغيرها من الأشياء.

3_ أيضا درجة الحرارة المرتفعة هي أحد الأسباب في ظهور الحساسية.

4_ تعرض الشخص بشكل مباشر الى الاشعة الفوق بنفسجية.

5_ الأشياء التي تعمل على تلوث الهواء بشكل كبير مثل، الدخان، وأيضا عوادم السيارات.

6_ كما ان الرطوبة أيضا من مسببات الحساسية، وهي عادة ما توجد في الارضيات وجدران المطابخ وأيضا توجد في الحمامات المنزلية.

7_ من أكثر الأسباب أيضا الغبار وعث الفراش المنزلي.

8_ وبر القطط أيضا من المسببات وريش الطيور.

ما هي اعراض الرمد الربيعي

1_ حكة العين المستمرة التي تنتج بسبب افراز مادة تسمى الهيستامين.

2_ ظهور بعض الافرازات المخاطية، والتي تظهر في العين على شكل خيوط لزجة لها لون اصفر او حتى لون ابيض.

3_ حدوث هبوط ملحوظ في الجفن العلوي.

4_ الشعور الدائم بوجود جسم غريب داخل العين.

5_ الزيادة في نسبة الدموع التي تنتجها العين.

6_ الاحمرار الدائم في العين.

7_ عدم القدرة على تحمل الضوء بشكل مباشر.

8_ أيضا في الحالات المتقدمة يحدث ضعف النظر، ويكون ذلك بسبب وجود الكثير من الالتهابات ووجود التقرحات في قرنية العين.

Advertisements

ما هو علاج الرمد الربيعي

1_ الكمادات الباردة، يمكن ان نقوم بتخفيف الاعراض عن طريق غمس قطعة من القماش الصغيرة داخل اناء به ماء بارد او حتى ماء مثلج، ثم نقوم بوضع تلك القماشة على العين المصابة ونتركها على العين لمدة دقيقة واحدة على الاقل، ويمكن ان نقوم بتكرار تلك الخطوة عدة مرات على مدار اليوم.

2_ كمادات الشاي، يمكن أيضا ان نقوم بعمل كمادات الماء للعين وذلك عن طريق غلي القليل من الشاي المر، ونتركه داخل الاناء حتى يبرد تماما، ثم نقوم بغمس قطعة القماش داخل الشاي، ويفضل ان تكون عبارة عن قطعة شاش نظيفة، ونقوم بتقطير الشاي في العين ونضع نقطة واحدة في كل عين، او استخدام القماشة التي تم وضعها في الشاي كأحد الكمادات المهدئة للعين.

3_ الدموع الصناعية، أحد الوسائل الهامة أيضا في تهدئة حساسية الرمد الربيعي هي استخدام القطرات للعين، وهي عبارة عن قطرات للترطيب تستخدم للعين، وهي تساعد كثيرا في تنظيف العين وترطيبها، وهي تساعد أيضا في تخفيف الاعراض المهيجة للعين، وأيضا تساعد في تقليل احمرارها، وهي ليس لها أي اعراض جانبية.

4_ العلاج الدوائي، عادة ما يختلف نوع الطب الرمدي على حسب الحالة المرضية الموجودة، حيث انه في العادة يتم علاج الكثير من الحالات البسيطة عبر استخدام عدد من القطرات التي تعمل كأحد مضادات للحد من الحكة والتهيج، كما انها تمنع من افرازها.

ويمكن أيضا ان نقوم باستخدام بعض القطرات التي تعمل كقابض للأوعية الدموية، ولكن في الحالات المرضية الشديد يكون العلاج عبارة عن قطرات بها مادة الكورتيزون، اما اذا وجد في العين أي نتوءات ففي تلك الحالة يتم علاجها بالحقن الموضعي، او عبر استخدام اشعة بيتا، وفي بعض الحالات المتقدمة يقوم الطبيب بكوي التورمات الليفية باستخدام عمليات جراحية.

نصائح لتخفيف اعراض الرمد الربيعي



هناك بعض الأشياء التي من الممكن اتباعها حتى تخفف من اعراض الرمد الربيعي وهي.

1_ يجب تجنب أي فرك في العين، وذلك لان الفرك في العين يؤدي الى زيادة الأمور سوء، وذلك لأنه يقوم بأطلاق خلايا الجسم لكميات كبيرة جدا من المواد الكيميائية التي تتسبب في الحكة.

2_ يمكن أيضا ان نقوم بارتداء النظارات الشمسية التي تعمل على حماية العين من التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية، وأيضا تعمل النظارة على حماية العين من الاتربة والغبار الذي يوجد بشكل كبير في الهواء.

3_ يجب أيضا تجنب ارتداء أي من العدسات اللاصقة، وذلك لان العدسات اللاصقة تعمل على زيادة الحساسية داخل العين.

4_ أيضا على النساء ان تقوم بالتقليل من استخدام أنواع المكياج التي تمس العين بشكل مباشر حتى لا تزيد من الحساسية.

5_ المداومة على اخذ قسط كاف من النوم، فهي من الأشياء التي تعمل على المحافظة على صحة العين وراحتها.