انت الان تتابع موضوع طريقة ديتوكس الماء ” detox water “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك الكثير من الضجيج حول الفوائد الصحية المفترضة من “ديتوكس الماء“، نعم فتناول كمية كافية من الماء أمر مهم للصحة، لذلك فمن المستحسن أن تشرب ثمانية أكواب من الماء يوميا، ومع ذلك يعتقد بعض الناس أن إضافة مكونات إضافية إلى الماء يعزز فوائده الصحية، ويقال ما يسمى ديتوكس المياه، يساعد الجسم على التخلص من السموم، وتحسين مستويات الطاقة الخاصة بك وتساعدك على فقدان الوزن .

ما هو ديتوكس المياه

مياه الديتوكس التس تساعد في التخلص من السموم هي المياه التي تم وضع نكهات الفواكه والخضروات الطازجة والأعشاب فيها، ويشار إليها أحيانا بالماء المليء بالفاكهة أو الماء المنكهه بالفواكه، ويمكنك القيام بتحضير ماء الديتوكس في المنزل بطرق مختلفة، وذلك باستخدام أي مزيج من الفواكه والخضراوات والأعشاب التي تحبها، ويحتوي ماء الديتوكس على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، وهذا يجعله مشروبا شائعا لأنظمة التخلص من السموم مثل “ماء ديتوكس الليمون” أو “الديتوكس الأساسي”، كما يوصى في كثير من الأحيان بمياه الديتوكس في خطط فقدان الوزن، وخاصة بدلا من المشروبات عالية السكر مثل الصودا السكرية وعصير الفواكه .

كيفية عمل ديتوكس في المنزل

عمل ديتوكس الماء في المنزل بسيط جدا، وكل ما تحتاجه هو الماء ومجموعة مختارة من الفواكه والخضروات والأعشاب، وما عليك سوى قطع مكوناتك وإضافتها إلى الماء الساخن أو البارد وفقا لتفضيلاتك، واستخدام أكثر من عنصر وسوف تصبح نكهة أقوى، وإذا كنت تتناول مشروبا باردا، فيمكنك ترك ماء الديتوكس في الثلاجة لمدة من 1 إلى 12 ساعة للسماح بنقع النكهات بشكل أكثر عمقا، وتأكد من إزالة المكونات بعد هذا الوقت حتى لا تبدأ في التحلل، وإذا كنت في عجلة من أمرك فإن سحق أو تقطيع الفاكهة والأعشاب قبل استخدامها يمكن أن يساعد في إطلاق النكهات بسرعة أكبر، وفيما يلي بعض تركيبات الوصفات المائية للتخلص من السموم :

1- الخيار والنعناع .

2- الليمون والزنجبيل .

3- بلاك بيري والبرتقال .

4- الليمون والفلفل الحريف .

5- البطيخ والنعناع .

6- جريب فروت وإكليل الجبل .

7- البرتقال والليمون .

8- الليمون والجير .

9- الفراولة والريحان .

10- التفاح والقرفة .

فوائد ديتوكس الماء

يقال أن ديتوكس الماء له فوائد صحية عديدة منها :

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1- فقدان الوزن .

2- إزالة السموم أو التخلص من السموم .

3- موازنة درجة الحموضة في الجسم .

4- صحة أفضل في الجهاز الهضمي .

5- تعزيز وظيفة المناعة .

6- تحسين المزاج .

7- زيادة مستويات الطاقة .

8- تحسين البشرة .

وتختلف الخصائص الدقيقة لمياه الديتوكس حسب المكونات التي تستخدمها وقوة التسريب، ومع ذلك يمكن أن يعزى العديد من المطالبات الصحية لمياه الديتوكس إلى الماء نفسه، بدلا من المكونات التي تنفرد بها، وهذا لأنك لا تحصل على العديد من العناصر الغذائية من المكونات الموجودة في مياه الديتوكس، خاصة إذا ما قورنت بتناولها في شكلها الكامل .

فيما يلي نظرة تفصيلية على العلوم المتعلقة بالفوائد الصحية المتعلقة بماء الديتوكس :

1- يساعد في تخفيف الوزن

قد يساعدك شرب الماء على فقدان الوزن وهذا ينطبق أيضا على التخلص من السموم، وتبين أن الماء يرفع مؤقتا معدل الأيض، لذلك تحرق مزيدا من السعرات الحرارية، وقد أظهرت الدراسات أن شرب 17 أوقية (نصف لتر) من الماء يمكن أن يزيد معدل الأيض بنسبة تصل إلى 30 ٪ لمدة ساعة ، وفي الواقع الأشخاص الذين يشربون الكمية الموصي بها من الماء كجزء من برنامج إنقاص الوزن يميلون إلى فقدان الوزن أكثر من أولئك الذين لا يشربون الكثير من الماء، وجدت إحدى الدراسات أن البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد الذين شربوا 17 أوقية (نصف لتر) من الماء قبل تناول وجباتهم فقدوا وزنا بنسبة 40٪ أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك ، ويمكن تفسير ذلك جزئيا بارتفاع معدل الأيض، ولكن قد يكون أيضا بسبب تأثير الماء على شهيتك، وارتبطت مياه الشرب بانخفاض الجوع لذلك إذا كنت تشرب الماء قبل تناول الوجبة ، قد تأكل أقل .

2- يحسن صحة الجهاز الهضمي

ترطيب مهم لصحة الجهاز الهضمي والحفاظ على حركات الأمعاء العادية، والجفاف المزمن يمكن أن يسبب الإمساك والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ والركود، وقد يساعد شرب الكثير من الماء في تمرير الطعام بسلاسة من خلال أمعائك ومنعك من الإصابة بالإمساك .

3- يحسن المزاج ومستويات الطاقة

حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يؤثر على المزاج والتركيز ومستويات الطاقة، وقد أظهرت الدراسات أن مستويات الجفاف حوالي 1 ٪ يمكن أن تقلل بشكل كبير من المزاج والحد من فترة التركيز وتسبب الصداع، ونظرت إحدى الدراسات إلى البالغين الذين استهلكوا أقل من 41 أوقية (1.2 لتر) من الماء في اليوم، وعندما زاد استهلاكهم من الماء إلى 85 أونصة (2.5 لتر) في اليوم كانوا أكثر سعادة وكان لديهم طاقة أكبر وشعروا أكثر بالهدوء، وإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء فإن زيادة استهلاكك للماء قد يحسن مزاجك ويعطيك المزيد من الطاقة .