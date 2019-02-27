اسباب رجفة اليد

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يشار إلى الأيدي الهشة عادة باسم هزة اليد أو رجفة اليد، إن الهزة اليدوية لا تهدد الحياة ولكنها قد تجعل المهام اليومية صعبة، ويمكن أن يكون أيضا علامة تحذير مبكر لبعض الحالات العصبية والتنكسية، ويجب أن تتحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من هزات اليد، وكثير من الناس يربطون أيديهم المهتزة بمرض باركنسون، ولكن السبب الأكثر شيوعا لاهتزاز اليد هو في الواقع رعاش أساسي .

الرعاش الأساسي

الرعاش الأساسي هو أيضا الاضطراب العصبي الأكثر شيوعا الذي يصيب البالغين، لكنه غير مفهوم جيدا، ومن المحتمل أن يكون سبب ذلك هو خلل في الأداء الطبيعي للمخيخ، ولا يتأكد الباحثون تماما من أسباب الانقطاع أو كيفية إيقافه، كما أنهم غير واضحين بشأن ما إذا كانت عملية تنكسية، والناس مع تجربة اهتزاز اليد المتكررة لا يمكنهم التحكم في الاهتزاز وغالبا ما يحدث في اليدين والذراعين والرأس والحبال الصوتية، وبالمقارنة يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون من رعاش اليد عندما تكون عضلاتهم في حالة راحة ويرون انخفاضا في الهزة عند استخدام عضلاتهم .

أسباب رعشة اليد

1- التشنج .

2- فرط نشاط الغدة الدرقية .

3- مرض المخيخ .

4- مرض هنتنغتون .

5- جرعة زائدة من الكافيين .

6- تعاطي الكحول أو الإدمان .

7- القلق .

8- انخفاض سكر الدم .

ما هي الأدوية التي تعالج اليد المهتزة

لن يحتاج كل شخص لدية رعشة يد إلى العلاج، ولكن إذا قرر طبيبك أنك غير جيد، فقد تبدأ أولا بتناول دواء وصفات طبية، وتكون الأدوية الموصوفة أو الأكثر شيوعا للاهتزازات الأساسية أو الأيدي المهتزة هي :

1- بروبرانولول (إندرال) .

2- البريميدون (Mysoline) .

3- بروبرانولول طويل المفعول (Inderal LA) .

بروبرانولول هو مانع بيتا مصمم لعلاج عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، في حين أن Primidone هو دواء مضاد للاستقراض، وإذا لم تنجح هذه الأمور معك قد يوصي طبيبك بأدوية أخرى مثل السوتالول ، وأتينولول وهي أيضا حاصرات بيتا التي يمكن استخدامها لعلاج الهزة الأساسية، وقد يصف لك طبيبك أحد هذه الأدوية إذا لم تساعد الأدوية الأخرى في الرعشة، وهناك أيضا جابابنتين (Neurontin) و توبيراميت (Topamax) وهي أدوية أخرى تستخدم في المقام الأول لعلاج النوبات، وقد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الهزة الأساسية .

ويستخدم Alprazolam (زاناكس) لعلاج اضطرابات القلق والذعر، ولكن الأبحاث تشير إلى أنه قد يكون علاج فعال للرعشة الأساسية، ويجب أن يؤخذ هذا الدواء بحذر شديد لأنه معروف بأنه قد يتحول إلى ادمان، كذلك البوتوكس، ويظهر توكسين البوتولينوم نوع أ (البوتوكس) كمعالجة للهزة الأساسية في اليدين، وقد يسبب هذا الدواء ضعف دائم في العضلات حيث يتم حقنه، لذلك تأكد من التحدث مع طبيبك حول المخاطر والفوائد المحتملة، ويمكن أن تستمر فوائد الحقن الناجح حتى ثلاثة أشهر، وقد تكون هناك حاجة الحقن اللاحقة.

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ما هي العمليات الجراحية لعلاج اهتزاز اليد

من المستبعد أن يوصي طبيبك بإجراء الجراحة كخيار علاجي أول، وعادة ما يتم حجز العلاجات الجراحية للأشخاص الذين يعانون من رعشة شديدة، وقد تصبح الجراحة خيارا مع تقدمك في العمر أو إذا ساء الوضع، ومن أنواع هذه العمليات الجراحية :

1- التحفيز العميق للمخ (DBS)

التحفيز العميق للدماغ هو إجراء جراحي يستخدم لعلاج الرعاش، وأثناء إجراء DBS سيضع الجراح جهازا إلكترونيا يسمى القطب في عقلك ومرة واحدة في دماغك والجهاز يصدر إشارة إلكترونية تتداخل مع نشاط الدماغ المسؤول عن الهزة، وينصح باستخدام DBS حاليا فقط للأشخاص الذين يعانون من رعاش الأطراف المتقدمة أو الشديدة .

2- عملية المهاد

هذا هو خيار جراحي آخر، وخلال هذا الإجراء يقوم الجراح بقطع آفة صغيرة في مهاد دماغك، وهذا يقاطع النشاط الكهربائي الطبيعي للدماغ ويقلل أو يوقف الهزة .

وقد يوصي طبيبك بتغيير نمط حياة واحد أو أكثر كوسيلة للمساعدة في تخفيف أعراض الهزة الأساسية، وقد تتضمن الاقتراحات ما يلي :

1- استخدم أثقل المنتجات، قد تحتاج إلى استبدال الأجسام الخفيفة الوزن أو الحساسة، مثل النظارات ، أو الفضيات ، أو الألواح ، مع إصدارات أثقل، فالوزن الزائد قد يجعل من السهل التعامل مع رعشة اليد .

2- استخدام الأدوات المصممة خصيصا، وقد يكون من الصعب التحكم في الأقلام والسيطرة على الأقلام وأدوات الحدائق وأدوات المطبخ إذا كان لديك أيادي مهتزة، وقد تحتاج إلى البحث عن إصدارات من هذه العناصر المصممة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في السيطرة والتحكم، على سبيل المثال هناك العديد من خيارات الأواني التكيفية المتاحة على امازون .

3- ارتداء أوزان المعصم، فالوزن الزائد على ذراعك قد يجعل التحكم أسهل .

هل هناك علاج للأيدي المهتزة دون الادوية والجراحة

سيتم تحديد خيارات العلاج من خلال سبب رعشة اليد على الرغم من عدم وجود علاج لمعظم الهزات، فإذا كانت رعاشتك ناجمة عن حالة كامنة فإن علاج هذه الحالة قد يقلل أو يزيل الهزة، وإذا كان الكافيين أو الكحول أو أي منبهات أخرى تؤثر على الهزة الخاصة بك ، ففكر في إزالتها من نظامك الغذائي، وإذا كان الرعاش الخاص بك هو أحد الآثار الجانبية للأدوية تحدث مع طبيبك حول خياراتك، وإذا كانت يدك المهتزة ناجمة عن الهزة الأساسية فلا يوجد علاج، والمشكلة التي غالبا ما تبدأ في سن مبكرة من المحتمل أن تتفاقم مع تقدمك في العمر، وقد تقدم العلاجات بعض تخفيف الأعراض، وتعتمد أنواع العلاج التي تستخدمها على مدى حدة الاهتزاز والآثار الجانبية المحتملة لكل خيار علاج، ويمكنك أنت وطبيبك وزن خياراتك .