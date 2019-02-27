طريقة تدليك القدمين بكرة الطاولة لتخسيس الوزن بفعالية

لخسارة الوزن ونحت الجسم وحرق الدهون يمكن الاعتماد على طرق مختلفة أبرزها اتباع حمية صحية ومتوازنة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن يمكن أيضاً الاستعانة ببعض الطرق السهلة التي تحفز عمل الجهاز الهضمي وتعزز عملية الأيض وتساعد على حرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم. ومن هذه الطرق تدليك القدمين بكرة تنيس الطاولة.

تدليك القدمين بكرة تنيس الطاولة لنحت الجسم

يمكن نسف الدهون واستعادة الرشاقة باستخدام طريقة بسيطة وسهلة وهي تدليك القدمين بواسطة كرة لعبة تنيس الطاولة. لكن للحصول على أفضل نتيجة يجب تطبيق الخطوات بدقة وبطريقة صحيحة على 4 مراحل فقط.

1 ضعي كرة تنيس الطاولة وسط أسفل قدمك، تحت القوس مباشرة. دحرجيها بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة لأن هذا يساعد على تحفيز عمل أمعائك.

2 لكي تنشّطي عمل كل أعضاء جهازك الهضمي، اعملي على دحرجة الكرة بعد ذلك تحت كعب قدمك.

3 أعيدي الكرة إلى وسط قدمك، أي إلى ما تحت القوس مباشرة. إضغطي عليها لأن هذا يعني تحريك النقاط المرتبطة بجهازك الهضمي.

4 لكي تجعلي هذا التدليك فعالاً، أي لتحصلي على أفضل نتيجة في ما يتعلق بخسارة الوزن ونحت القوام وتفتيت الدهون، إنقعي قدميك في وعاء يحتوي على الماء الدافئ. أتركيهما لمدة 5 دقائق. لكن اعملي في هذه الأثناء على تدليك أسفل قدمك. وبعد ذلك أعيدي نقع قدميك في وعاء آخر يحتوي على الماء البارد.

يمكنك أن تكرّري هذا التمرين مرّة كل يومين مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. فهو يحفّز عمل جهازك الهضمي وينشط عمليتيّ الهضم والأيض. ولهذا يمكن أن يشكل جزءًا مهماً من أي نظام صحي يهدف إلى نسف الدهون ونحت الجسم وخسارة الوزن.