السماح لأصغر مولود في العالم بمغادرة المستشفى.. وُلد بحجم مكعب زبدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سُمِحَ أخيراً لأصغر طفل مولود في العالم بوزن قدره 268 غراما أن يغادر المستشفى ويعود مع أسرته للمنزل بعدما قضى الشهور الأولى من حياته تحت الملاحظة الطبية.

هذا الطفل، الذي لم يكشف عن اسمه بعد، ولد في أسبوع الحمل الـ 24 بعدما توقف نموه داخل رحم والدته، حيث خرج للدنيا بحجم مكعب زبدة صغير.

وذكرت صحيفة مترو أن ذلك الصبي يزن الآن أكثر من 3 كيلوغرامات ويتغذى بشكل جيد، وقد أجاز الأطباء مؤخراً إمكانية أن يغادر مستشفى جامعة كيو في العاصمة اليابانية طوكيو.

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ونقلت مترو عن والدته قولها "لا يسعني سوى التعبير عن سعادتي لوصوله لهذا الوزن؛ لأني كنت فاقدة الثقة تماماً في إمكانية بقائه على قيد الحياة". بينما قال الطبيب المعالج للطفل، تاكيشي أريميتسو، إنه يريد أن يخبر الناس بأن هناك إمكانية بأن يغادر الأطفال المستشفى وهم في حالة صحية جيدة حتى وإن ولدوا بأوزان صغيرة.

وأعلنت مستشفى جامعة كيو من جانبها أن ذلك الصبي بات صاحب الرقم القياسي الخاص بأصغر مولود صبي يُسمَح له بمغادرة المستشفى وهو في حالة صحية مستقرة بالفعل.