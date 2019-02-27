شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل شىء عن العلاج بالخلايا الجذعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخلايا الجذعية هي نوع من الخلايا المتواجدة في الجسم، وهناك العديد من الأقاويل الخاصة بفوائدها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هي الخلايا جذعية؟

الخلايا الجذعية هي الخلايا التي تتولد منها جميع الخلايا بالجسم، ولها العديد من الاستخدامات في العلاج كالحد من تساقط الشعر وتجديد خلايا البشرة.

ما هي مصادر الخلايا الجذعية؟

أكد التقرير، أن هناك العديد من المصادر المتواجد بها الخلايا الجذعية، ومنها:

- هناك نوع من الخلايا الجذعية يأتي من الأجنة ويتكون من 150 خلية، ويعد نقيا جدا ويدعي الخلايا الجذعية الجنينية، ويمكنها إعادة اصلاح الأنسجة والأعضاء المريضة.

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- الخلايا الجذعية للكبار أو للبالغين، وهي عبارة عن أنسجة متواجدة في نخاع العظام أو دهون الجسم، كما أن هذا النوع من الخلايا الجذعية أثبت قدرته في علاج العظام والقلب.

ما هي أسباب تواجد الجدل حول الخلايا الجذعية؟

لأن جميع الأبحاث أكدت علي دور الخلايا الجذعية الجنينة وليست الخاصة بالبالغين، وهذا يرجع إلي عدم توافرها بكثرة، ولكن يمكن توفرها من قبل المشيمة التي يولد بها الجنين، وتخزينها والحصول على فوائدها.