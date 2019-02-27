شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه النصائح للوقاية من السكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السكتات الدماغية من المشكلات التى تتسبب في وفاة الملايين حول العالم، ووفقا لتقرير نشر بموقع foodrevolution فإن الوقاية من هذه السكتات الدماغية يحتاج إلى خطة ونظام حياتي صحي وغذائى يساعدك على تقليل فرص الإصابة بها.



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تغيير نمط حياتك إلي نمط صحي يساعد بشدة علي الوقاية من تلك السكتات، التوقف عن التدخين بكل أنواعه، وممارسة الرياضة بشكل منظم، فضلا عن الاهتمام بتناول الأغذية الصحية، يساعدك وبشدة على تعزيز فرص الوقاية من الإصابة بالسكتات، فيتامين b12 وكل الأطعمة الغنية به هي من أفضل الخيارات الصحية التى تبعد شبح السكتات عن الإنسان.

ووفقا للتقرير فإن الأكلات النباتية تساعد بشكل كبير على الوقاية، فالأنظمة النباتية هي الأفضل لأنها تحتوي علي كم هائل من الألياف الغذائية الهامة والمفيدة، كما تحتوي علي كم من مضادات الأكسدة كبير، أكثر من الأطعمة الحيوانية بمرات، ولذا ينصح التقرير بضرورة أن يكون علي مائدتك اليومية خضروات وفاكهة وأعشاب وبهارات.



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ومن أبرز الأطعمة المفيدة لتقليل خطر الإصابة بالسكتات، الخضروات بأنواعها المختلفة فهي تقي السكتات وأمراض القلب، فضلا عن الجوز من المكسرات المفيدة، الحمضيات كالليمون والبرتقال أيضا أحد أهم الخيارات الصحية التى تعزز الصحة والوقاية من السكتات ، ووجدت دراسة أن الثوم أيضا يساعد على خفض فرص الإصابة بالسكتات لـ50 بالمائة.

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ومن أبرز الأطعمة أيضا الطماطم التى تحتوي علي الليكوبين، الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم كالفاصوليا والبطاطا والفواكه والخضروات أيضا تساعد علي تقليل فرص الإصابة بالسكتات.

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