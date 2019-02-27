شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب تاكل بواقى عجين الكيك خلى بالك.. أمراض ممكن تنقلهالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لم يمر عليه لحظة تناول بقايا عجين الكيك قبل خبزه ليستمتع بتلك البقايا.. ولكن على الرغم من قيام الكثير بها إلا أن لها أثار جانبية خطيرة على الصحة.

تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " cdc" من ضرورة الابتعاد عن إغراء تناول العجين الخام الخاص بالكيك والمخبوزات، محذرين من أن ذلك يمكن أن يسبب العدوى بالجراثيم الضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

ووفقا للتقرير، أكد أن عجينة الكيك الخام تحتوى على كل من المنتجات الزراعية والحيوانية الخام ، وكلاهما يمكن أن يحمل البكتيريا التي قد تكون ضارة للجسم، ولكن على الرغم من ذلك ليس معنى تناولك لعجين الكيك الخام أنك ستصاب بالمرض على الإطلاق ، ولكنك سترفع خطرًا كبيرًا لديك للإصابة.



اضرار تناول عجين الكيك

عدوى قد يسببها تناول العجين الخام

واحد من المكونات الرئيسية في العجين الدقيق، حيث يمكن أن تكون الحبوب التي يصنع منها الطحين ملوثة ببكتيريا "E. coli " وهى في الحقل أو في خطوات إنتاج الدقيق، طبخ الدقيق سيقتل هذه الجراثيم لكن يمكن أن تكون موجودة في شكل الدقيق الخام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن البيض النيئ في عجينة الكعك يحتوى على السالمونيلا، في حين أن البيض آمن تمامًا للأكل عند تناوله وطهيه بشكل صحيح ، ولكنه قد يجعلك مريضًا إذا كان البيض ملوثًا ويتم أكله نيئًا أو مطهوا بشكل خفيف.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، قد تظهر أعراض الإصابة عدوى بالقولون بعد 3 أو 4 أيام من تناول المكونات النيئة، وقد تؤدى الى الإصابة بالحمى وتشنجات وإسهال دموى وقىء، كما يحمل البيض الخام السالمونيلا ، التى عادة تظهر أعراضها بعد 6 إلى 48 ساعة من التناول، وقد تسبب تشنج وحمى وإسهال و في بعض الحالات قد تؤدى الأمراض التي تنقلها الأغذية إلى الموت.



خطورة الكيك النئ على الاطفال

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خطورة العجين الخام على الأطفال

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وكبار السن، خاصة الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة ، هم عرضة لخطر مضاعفات والموت نتيجة التسمم الغذائي، لذا توصي مراكز السيطرة على الأمراض بما يلي:

لا تدع الأطفال يلعبون أو يأكلون العجين الخام .

اتبع إرشادات الوصفة أو الخبز عند درجة الحرارة المناسبة والوقت المحدد.

حافظ على الأطعمة النيئة مثل الدقيق أو البيض منفصلة عن الأطعمة الجاهزة للأكل، لأن الطحين مسحوق يمكن ينتشر بسهولة خاصة إذا احتوى على بكتيريا.

نظف جيداً مكان الدقيق أو البيض أو العجين الخام عن طريق غسل يديك جيداً وغسل الأواني وأسطح العمل بالماء الدافئ والصابون.



عجين الكيك

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