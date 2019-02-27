انت الان تتابع موضوع اسماء اجزاء اليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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نقوم باستخدام اليد يوميًا في كافة أمور حياتنا ، و تتكون اليد من الرسغ و الأصابع ، و يتم التحكم في حركة اليد من العضلات في الساعد (العضلات الخارجية) و كذلك العضلات داخل اليد نفسها (العضلات الجوهرية) .

أجزاء اليد

– تتكون الأيدي من عظام و أجزاء متحركة أكثر من معظم مناطق الجسم الأخرى ، عندما تكون بصحة جيدة ، كل هذه الأجزاء تعمل معًا ، و يقومون بأداء عدد كبير من المهام ، و الأيدي تفعل كل شيء من الحركات الحساسة جدًا إلى مآثر القوة ، أما المصطلحات التشريحية التي تصف الحركة ، عادة ما يتم وصف حركات اليد و هياكل الجسم الأخرى من الناحية التشريحية ، و تشمل الانثناء ، و هي حركة انحناء تقلل الزاوية بين جزأين ، على سبيل المثال ، يمكنك ثني أصابعك عندما تشد قبضة يدك .

– و الامتداد ، حركة استقامة تزيد من الزاوية بين جزأين ، على سبيل المثال ، تمتد من أصابعك ، الانثناء و الإمتداد يتعارضان مع بعضهما البعض ، و هناك اختطاف ، حركة تسحب الهيكل بعيدًا عن الإصبع الأوسط ، الإضافة ، حركة تجلب البنية باتجاه الإصبع الأوسط ، على سبيل المثال ، إغلاق الأصابع معًا .

عظام اليد

– يمكن تقسيم الهيكل العظمي لليد إلى ثلاثة أقسام : المعصم ، و metacarpus (النخيل) و الكتائيل (عظام الأصابع) ، و بالتفصيل :

معصم

– يمكن العثور على “المعصم الحقيقي” في الجزء القريب من اليد ، و يتألف من ثماني عظام صغيرة ، تعرف باسم الكارب ، ترتبط ببعضها ببعض من خلال الأربطة ، بهذا التعريف ، فإن الجزء من الذراع الذي نستخدمه لارتداء ساعة المعصم ليس في الواقع جزءًا من المعصم و لكنه في الحقيقة الجزء السفلي من الساعد .

– تنكمش عظام الرسغ الرسغية مع بعضها البعض ، مما يجعل الساعد مرن تمامًا ، و تكمن العظام في صفين غير منتظمين ، مع أربع عظام في كل صف ، و تسمى العظام في صف واحد بالـ “سكافوئيد” ، و “الهلالي” ، و “التيروكورال” ، و “الفاسفورم”.

كف

– يتم تشكيل كف اليد من قبل خمسة عظام المشط التي تمتد من المعصم ، و يتم ترقيم هذه العظام من 1 إلى 5 من الإبهام إلى الأصبع الصغير ، و تتلامس عظام الرسغ مع قيعان metacarpals ، بالإضافة إلى ذلك ، يتلامس metacarpals مع بعضها البعض على جانبيه ، و تتلامس رؤوسهم المنتفخة مع عظام الأصابع السفلية ، و يمكن النظر إلى هذه الرؤوس على أنها مفاصل عندما يتم تثبيت القبضة .

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أصابع

– يتم ترقيم الطرف العلوي من الأصابع ، من 1 إلى 5 بدءًا من الإبهام (المعروف أيضًا باسم pollex) ، و تشير الكتائب إلى عظام صغيرة طويلة داخل الأصابع ، و باستثناء الإبهام ، فإن كل إصبع له ثلاثة من الكتائب ، و القاصي (العظم على طرف الإصبع) ، الأوسط و الداني (العظم في قاعدة الإصبع) ، و الإبهام ليس له كتيبة متوسطة ، بإجمالي 14 كتائب في كل يد .

عضلات الساعد التي تؤثر على اليد

– هناك بعض عضلات الساعد التي تعمل على اليد ، و الجزء الأكبر من هذه العضلات تشكل دائرية من الساعد ، مع الأوتار تمتد إلى المعصم و اليد ، و معظم الأوتار تمر تحت الرباط الرسغي المستعرض الذي يقع على الجانب السفلي من الرسغ ، و رباط الرسغ الظهري الذي يقع على الجانب الآخر ، و هذا يمنع الأوتار من الوقوف عندما تنقبض العضلات .

– و تعرف المساحة الضيقة التي تكونت بين عظام الرسغ و رباط الرسغ المستعرض باسم نفق الرسغ ، و الأوتار التي تمر عبر هذا النفق محاطة بأغلفة ، مما يسمح لها بالانزلاق ذهابًا وإيابًا بسهولة ، و مع ذلك ، فإن الحركة المتكررة في هذه المنطقة تجعلها عرضة للإصابة في شكل متلازمة النفق الرسغي (carpal tunnel syndrome) .

– العديد من العضلات في الساعد تنشأ من عظم العضد (عظم الذراع العلوي) ، و نتيجة لذلك ، فإنهم يعبرون مفصل المرفق ، و بالتالي يساهمون ضعيفًا في ثني المرفق ومداه ، و مع ذلك ، فإن هذا الإجراء غير مهم نسبيًا و تركز تصرفاته على الرسغ و الأصابع .

– تنقسم عضلات الساعد إلى مقصورتين ، تعرفان بالمقارنات الأمامية و الخلفية ، ثم تنقسم هذه المقصورات إلى طبقتين إضافيتين تعرفان بالطبقات السطحية و العميقة ، و تقع عضلات عظم العضد في الجزء الأمامي من المقصورة ، و يمر الوتر فوق الرباط الرسغي المستعرض في الطرف الأسفل من عظم العضد بالقرب من الرسغ ، مع وجود أوتار أخرى تمر أسفلها .

– يمكن أن يكشف الجسد عن الرسغ عن اثنين من الأوتار البارزة ينتميان إلى فصيلة البلماريس الطويلة و الكرسي الكعبري المرنة ، إن العضلة القاطعة المرنة carpi radialis هي عبارة عن عضلة مهمة سريريًا ، حيث يتم استخدامها عادة كمعلم لتحديد موضع الشريان الشعاعي حيث يتم أخذ النبض عادة .