أهم الأشياء التي تحدث مع طفلك خلال شهره الأول

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - عندما تعدين الأيام حتى تستقبلي طفلك، خاصة لو كنت أمًا لأول مرة فستدور بداخلك تساؤلات عما يجب توقعه من أول شهر بعد الولادة، وستتأكدين أن جسمك سيمر ببعض التغيرات غير المريحة، لكن ما الذي يجب توقعه بالإضافة لذلك؟

نقدم لك فيما يلي أهم التطورات التي ستطرأ على طفلك وعليك وكل شيء آخر في الشهر الأول بعد الولادة.

1- سيبدأ طفلك في الشعور بالجوع

ستلاحظين رغبة الطفل في تناول الطعام خلال الشهور الأولى بعد الولادة، فعندما تلمسينه برقة أو تضربين جانب وجهه بالقرب من فمه فسوف يوجه وجهه نحو يدك وكأنه يريد أن يأكل.

2- سيشعر بالانزعاج

إنها علامة أخرى ستظهر على طفلك في شهوره الأولى، وهي الانزعاج عند سماع ضوضاء أو حركة مفاجئة يبدأ بعدها بدفع رأسه للخلف وتمديد ذراعيه ورجليه مع الصراخ والبكاء، وحتى لو بدا ذلك رد فعل مفاجئ إلا أنه ليس استجابة انفعالية، إنما هو عبارة عن عمل لا إرادي لا يستطيع طفلك السيطرة عليه.

3- الإمساك

خلق الله أصابع طفلك الصغيرة الرقيقة جدا ليمسك بها، فعندما تضعين يدك عليه يمسك بها بقوة، بالطبع لا يمسك رضيعك بيدك متعمدا بنفس الطريقة التي يمسكها الطفل الصغير، وبدلا من ذلك سوف تلاحظين لمسات رقيقة منه.

4- طفلك سينام

على عكس الصورة الشائعة بأن الطفل الرضيع يستيقظ طوال الليل، إنما اعلمي أن طفلك ينام وقتًا طويلًا جدا خلال الشهر الأول من ولادته، حيث تتراوح ساعات نومه من 17 إلى 24 ساعة.

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5- لن ينام طفلك مباشرة أو باستمرار

بالرغم من أن طفلك سينام أغلب اليوم، إلا أن النوم سيكون في صورة فترات قصيرة، فلا تتوقعي أن يكون النوم لفترة طويلة أو متواصلة من اليوم، ومهما حدث فلا تتوقعي أن يكون أغلب وقت النوم خلال الليل.

6- قد تشعرين باختلاف عن صديقاتك الأمهات

هناك اختلاف من امرأة لأخرى في فترة وشكل التعافي من الولادة لذا لا تشعري بالتوتر لو حدثت معك أمور مختلفة عن صديقاتك اللاتي ولدن من قبل، فالآلام والأوجاع والشعور بالحزن الذي قد ينتابك خلال فترة التعافي لن يستمر للأبد وهذا حقيقي.

7- ستحتاجين إلى الكثير من الحفاضات القطنية الكبيرة

بالطبع الحفاضات القطنية لك أنت فلا يمكن أن تستخدمي أي وسيلة مثل التامبون أو الكوب أو أي شيء آخر عدا الحفاضات، كما ستحتاجين إلى وسائد معبأة بمكعبات الثلج لتخفيف الألم.

8- سيحدث معك ارتفاع وانخفاض في هرموناتك

مثلما يحدث بجسمك، فلن تعود هرموناتك على ما كانت عليه قبل الحمل بشكل فوري، وتوقعي أنك ستشعرين بنوبات سعادة وأخرى حزن تليها بدون سبب محدد، ومع أنه من الطبيعي أن تشعري بهذه التغيرات المضطربة في حالتك النفسية، إلا أنه لو سيطرت نوبات الحزن والاكتئاب على أسلوب حياتك واستمرت لأيام وأسابيع أو قادتك إلى أفكار تؤذيك، في هذه الحالة يجب أن تلجأي للمساعدة الطبية على الفور؛ لأن اكتئاب ما بعد الولادة شيء واقعي ويتطلب علاج متخصص.

9- سوف تستغرقين وقتا أكثر لعمل كل شيء

توقعي أن الأعمال المنزلية التي اعتدت على إنهائها في وقت معين سوف تتطلب وقتا أكثر خلال فترة الرضاعة، كما أنك لن تستطيعي الاستمرار في ممارسة عاداتك السابقة مثل احتساء القهوة مع الأصدقاء أو الخروج لبعض الوقت؛ لأن كل وقتك وحياتك سيتم ضبطهم ليتناسبوا وظروف طفلك الرضيع، لذا حاولي أن تمنحي نفسك فترة راحة ولا تشعري بالتوتر والقلق من هذا التغير.