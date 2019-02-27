أنفقتْ 25 ألف دولار على التّجميل لتتشبّه بميغان ماركل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنفقت امرأة أميركية 19 ألف جنيه استرلينيّ، ما بعادل 25 ألف دولار، على بعض العمليات الجراحية، التي خضعت لها، لكي تشبه في الأخير، دوقة ساسكس، ميغان ماركل.

وذكرتْ صحيفة "اكسبريس" البريطانية، أنّ اكسوشيتل جرير، 36 عامًا، من هيوستن (تكساس)، خضعتْ بالفعل، لعدّة جراحات تجميلية في الأنف، الفكّين، والشّفاه، فضلاً عن خضوعها لعملية شفط دهون، على أمل أنْ تشبه ميغان ماركل.

وقالت جرير، التي تعمل محامية: "أشعر بالسعادة مجددًا، حين أنظر في المرآة، فما زلت أرى نفسي، لكنْ بشكل أفضل. وقد بدأتْ تلح علىَّ فكرة التشبّه بميغان قبل عامين، حين وضعتُ ابنتي، ايسلا، التي تصرخ الآن "ماما ماما" حين ترى أي صور لميغان".

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وأضافتْ جرير، أنّها كانت تهتمّ في البداية بنوعية الملابس التي ترتديها، وأنّها وبالرّغم من كمية المكياج، التي كانت تستعين بها، لكنّها لم تكن ذات حضور على الإطلاق، ومن وقتها وبدأت تلحُّ عليها فكرة التشبّه بدوقة ساسكس، مهما كلّفها الأمر.

وواصلت جرير حديثها بالقول: "فأنا أحبّها بالفعل، ودائمًا، ما أراها صاحبة شخصية أنيقة، وأتصوّر أنّها جميلة بشكل كبير، وهو ما ساهم في تعزيز درجة إعجابي بها. ورغم أنّني لستُ مطابقة تمامًا لها في الشّكل، لكنّني أرى، أنّ هناك أوجه تشابه كثيرة بيننا الآن، خصوصًا أنفي، التي باتت متشابهة بشكل كبير مع أنفها".