تعرّف على سبب وجود بقع دموية في بيض الدجاج

يعتبر بيض الدجاج من المنتجات الصحية والمغذية، حيث يتم استخدامه في العديد من الأطباق، وقد يكون الطبق الرئيس في العديد من البلدان.

وتظهر عادة بقع دموية داخل البيضة، بسبب تمزق الأوعية والشعيرات الدموية الصغيرة في مبيض الدجاجة، وأثناء عملية تكوين البيضة، تخترق الدماء القنوات الدموية إلى داخل البيضة وتستقر في الصفار.

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و واجه العديد من مزارعي الدواجن مثل هذه المشكلة, ولحل هذه المشكلة، من الضروري تحديد سبب وجود بقع من الدم على قشرة البيضة ومن ثم داخلها، وفق موقع "fermers".

ويعتبر من الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة، هي تعرض الدجاجة إلى جهد متكرر، أو تناولها لأغذية ذات جودة منخفضة، أو انخفاض قوة جهاز المناعة، بالإضافة إلى الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية وبعض الالتهابات. وتوجد أسباب أخرى أيضًا، منها عدم وجود ديك، أو على العكس وجود أكثر من واحد ضمن الفصيل، ونقص الفيتامينات والأحماض الأمينية في جسم الدجاجة، أو عوامل وراثية.

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وكشف الأطباء البيطريين، إنه من الممكن تناول البيض في حال ظهرت بقع دموية داخلها، حيث لا تشكل أي تهديد على صحة الجسم البشري، ولكن يجب أن يتم معالجتها حراريًا أولًا (أي عدم تناولها نيئة). بينما ينصح بعض الأطباء بإزالة النقاط الدموية من البيضة، حيث يمكنك فعل ذلك باستخدام سكين أو إبرة.

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