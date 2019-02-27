شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالكريز.. هيخسسك وينشط جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكريز من أشهي الفواكه علي الإطلاق فهو يحتوي علي الطعم اللذيذ وأيضا الشهي لدي الكثيرين، ونجد أنه من الفواكه التي لها الكثير من المفضلين، وخلال دلع جسمك الذي يقدمه الخليج 365 لقرائه سنتعرف على أفضل فوائده، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-يعد الكريز من أشهي أنواع الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، والذي يعمل علي تنظيم نسبة الضغط في الدم، ويحد من الإصابة بارتفاعه، وأيضا يحد من التعرض لأي مشاكل به.

-يعالج الأرق، ويساعد في الحصول علي النوم بعمق، ولذا فهو من أفضل الفواكه التي تعمل علي ذلك، ولذا عليك قبل النوم تناول ثمرة من الكريز.

-يعالج مشاكل الالتهابات بالجسم، ويحد من الإصابة بها وخاصة مشاكل المرتبطة بهشاشة العظام، ولذا تناوله بانتظام إذا كنت تعاني ن مشاكل في العظام.

-يجدد خلايا الجسم ويزيد من الشعور بالنشاط والحيوية ويحد من الشعور بالكسل، ولذا لا تترد في تناوله.

-يحافظ علي صحة العين، ويساعد علي تقوية النظر، ولذا لا تتردد في تناوله.

-يحد من الإصابة بالحموضة أو عسر الهضم، لأنه من الفواكه الغنية بالألياف التي تساهم بشكل كبير في علاج مثل هذه المشاكل.

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-يحتوي علي العديد من العناصر الهامة لصحة البشرة، ويقل من الإصابة والشعور بتقدم العمر، ولذا تناوله باستمرار للحصول علي شباب دائم.

-يعد من الفواكه الهامة في التخلص من الوزن الزائد، والحصول علي وزن مثالي.

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